И понеслась по стране карусель тяжелогруженных составов... Она, кстати, не прекратилась и в последую­щие два зимних месяца, что позволило перевезти «черного надежного золота» на 1,5 млн тонн больше, чем зимой года предыдущего.

Конечно, возникают вполне законные вопросы: а) что, до студеной поры никто на наших электростанциях не догадывался, что именно в дни околоновогодья в Казахстане совсем даже очень не тепло, и понадобятся совсем другие объемы угля? б) и нельзя было заранее закупать и подвозить его?

Понятно, что вопросы эти почти что в воздух. Так как никто вам ни на одной электростанции не расскажет, каковы у них запасы топлива на данный момент. Потому что это – коммерческая тайна. Зато не тайна, что к следующей зиме кому-то очень-очень «внезапно» понадобится огромное количество угля...

А еще наш коллега Михаил Тё сообщил на днях, что в Таразе 80% краж сотовых телефонов не раскрываются. Не думаю, что в целом по стране эта печальная цифра сильно отличается. Интересно, что ради борьбы со злостным похищением «соток» в этом городе запущен проект «Мобильник», согласно положениям которого в учебных заведениях запрещено пользоваться смартфонами. То есть правоохранители пошли по светлому пути алгоритма «нет смартфона – нет проблемы». Не знаю, насколько это правильно с точки зрения уполномоченных органов, следящих за охраной личной и общественной собственности, а вот то, что смартфоны и прочие гаджеты отвлекают ребятишек от учебы – это точно.

Также предполагается фиксировать IMEI-коды мобильников граждан при оформлении на них административного наказания. Дело вроде стоящее, так как не только правоохранительные органы, но и сами операторы сотовой связи горой за регистрацию этих самых кодов. Другое дело, что идентичные IMEI-коды могут быть присвоены десяткам, если не сотням тысяч смартфонов. И когда вы, внеся в черный список один провинившийся телефон, начнете его блокировку, вместе с ним отрубятся десятки, а может, и сотни тысяч гаджетов с таким же кодом, но принадлежащим вполне себе благопристойным и законопослушным гражданам.

Вообще, в этой проблеме сам черт ногу сломит. И лучше подождать, пока специалисты разберутся. Хотя есть о чем подумать...

Не менее простым в то же время и запутанным для меня стало сочетание двух новостей на криминальную тему. В одной ньюзости было сказано, что 18-летнего жителя Кокшетау ждет 4 года тюремного заключения или штраф в 2 000 МРП за то, что он обманным путем похитил из частного ларька мягкую игрушку и букет цветов (зазнобу, видишь ли, свою хотел порадовать, а наличных денег, как назло, в этот момент не оказалось). В другой – речь шла о том, что в Жамбылс­кой области четыре акима сельских округов великодушно начисляли себе, а заодно и своим подчиненным премии, так сказать, «ни за что». Просто начисляли и все. Счет тут шел на сотни тысяч тенге. Когда их поймали за руку, они тут же все вернули, но получили вышестоящее предупреждение – если еще раз так нашалят в течение года, то их (о, сановная жестокость!) могут и попросить «на выход».

Букет любимой и премии себе любимым. Вроде все понятно, но для меня не очень.

Я понимаю, что в США – стране победившего капитализма, где частная собственность настолько священна, что любой ее гражданин может пристрелить вас и как бешенную, и как не бешенную, но собаку, только за то, что вы переступили заборчик, окружающий его личный дом, – это в принципе в порядке вещей. Но как-то внутренне пока еще не совсем понимаю, что у нас парня, только что вышедшего из пубертатного возраста, надо сажать на 4 года за то, что он украл у частника букет цветов для девушки. А здоровых взрослых мужиков, фактически воровавших деньги у государства, можно потрепать за ушко и сказать: «Ай-ай! Больше так не делай!»

Впрочем, это тоже дело специалистов.