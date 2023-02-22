Уголь по 10 млн тенге за тонну хотели закупить в больнице СКО

Как отметили в Антикоррупционной службе региона, в прошлом году было выявлено 96 фактов завышения планируемых закупочных цен.

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Уалихановская районная больница Северо-Казахстанской области планировала закупить уголь по 10 тыс. тенге за килограмм - по 10 млн тенге за тонну. Завышение цены обнаружили в Антикоррупционной службе, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Astana TV.

«Наши аналитики посредством системы «Единое окно закупок» выявляют заказчиков с высоким риском коррупции. Результаты направляются всем администраторам бюджетных программ из «группы риска». Основной призыв – пересмотреть пункты плана закупок в сторону «адекватной» цены», - отметил руководитель Департамента Агентства по противодействию коррупции по СКО Сергей Петров.

Как он отметил, в прошлом году было выявлено 96 фактов завышения планируемых закупочных цен, по которым приняты меры по снижению цен 49 госорганами. Общая сумма уменьшения закупочных цен составила более 2 млрд тенге.

К примеру, в филиале «Енбек-Кызылжар» снизили цену за килограмм рыбы (минтай), которую планировали купить по 12 тыс. тенге за килограмм, при этом экономия составила более 150 млн тенге.

"Уже только за январь этого года внесено 19 рекомендательных писем 14 госорганам, которые пересмотрели свои пункты планов государственных закупок в сторону уменьшения на сумму более 170 млн тенге", - добавил Петров.