​Уголь в разрезе диверсификации

Однако глобальный экономический кризис и, как следствие, падение спроса на уголь, руду и металлы поставили угольщиков перед необходимостью диверсификации отрасли с упором на удешевление себестоимости добываемого каменного топлива и освоение продукции более высокого передела.

Как считает директор департамента угольной промышленности Министерства энергетики РК Владимир Клякин, нынешний рост мощностей по добыче угля значительно опережает потребность в нем традиционного угольного рынка.

В связи с этим возникает насущная необходимость в развитии переработки каменноугольного сырья, которая сможет обеспечить изменение потребительских характеристик продукции, увеличить ее рыночную цену, а самое главное – позволит создать новое направление в казахстанской угольной промышленности – углехимическое.

Чтобы стимулировать развитие отечественной углехимии, в Казахстане за минувший год был предпринят комплекс мер межгосударственного правового и отраслевого характера. В частности, в ходе визита в нашу страну Председателя КНР Си Цзиньпина подписаны два меморандума о сотрудничестве в горно-металлургической отрасли, в том числе в сфере освоения китайских технологий по комплексной переработке угля с участием энергетической корпорации «Цинхуа». В рамках пилотного проекта намечено создание в Караганде на базе местных углей совместного предприятия по выпуску бензина, дизельного топлива, химического сырья, а также выработке электроэнергии.

Другим перспективным бизнесом, по мнению экспертов, станет комплексное извлечение метана из угольных пластов и получение еще одного вида энергоносителей.

По словам главного горняка угольного департамента АО «АрселорМиттал Темиртау» Магсуда Ялымова, согласно различным источникам, в недрах Караганды на глубине 1 800 метров содержится от 1 до 4 трлн кубометров метана.

Средствами дегазации и вентиляции его ежегодно извлекается до 300 млн кубометров, но лишь 15% сжигается в котельных для выработки тепла. Чтобы повысить степень использования этого энергоносителя, шахтеры стали также применять его при генерации электроэнергии, для чего на шахте им. Ленина установили германскую мобильную дегазационную станцию MDRS-180, обеспечивающую заданные технические параметры газового потока, направляемого на генератор мощностью в 1,4 МВт. Этот пилотный проект позволил шахте перекрыть до 20% ее потребности в электроэнергии. В настоящее время компанией «АрселорМиттал» в Лондоне принято решение о масштабировании инженерной инициативы по выработке электроэнергии при дегазации.

Однако для достижения промышленной добычи метана, считает Магсуд Ялымов, мало решить проблему в масштабах отдельно взятого АО. Это общегосударственная задача. По поручению Президента РК Нурсултана Назарбаева разработана «дорожная карта» по организации разведки и добычи газа угольных пластов.

Впрочем, проекты по дегазации угольных шахт, добыче и использованию метана – лишь одно из направлений диверсификации отрасли. В республике накоплен опыт получения из каменного топлива целой товарной линейки, позволяющей улучшить экономику предприятия как в плане сбыта готовой продукции, так и повышения эффективности использования сырья. Примером тому – деятельность АО «Шубарколь комир», входящего в Группу ERG.

Как сообщил вице-президент компании по техническим вопросам Сергей Ким, в 2015 году объем добычи малозольного энергетического угля на разрезе Шубарколь достиг 10 млн 200 тыс. тонн, из них 40% составили экспортные поставки потребителям из стран Европы. Причем следует напомнить, что угли Шубаркольского месторождения – это еще и превосходное сырье для получения спецкокса – восстановителя при металлургическом производстве ферросплавов. Учитывая эту особенность шубаркольского угля, в 2006 году на борту разреза по поручению Главы государства был построен завод по выпуску спецкокса ежегодной мощностью 210 тыс. тонн. В настоящее время завершено проектирование второй очереди завода производительностью 350 тыс. тонн.

Следующим этапом стало решение проблемы использования вторичных продуктов при производстве спецкокса и, прежде всего, – коксового газа, который ранее сжигался в свечах. В 2012 году на промышленной площадке завода была построена первая очередь электростанции (четыре газопоршневые установки китайской компании Shandong общей мощностью 1,6 МВт), которая начала вырабатывать тепловую и электрическую энергию из попутного газа. В настоящее время станция выдает до 5,5 МВт электроэнергии, полностью обеспечивая заводские потребности.

…Таким образом, в условиях нынешней неблагоприятной ценовой конъюнктуры, вызванной мировым экономическим кризисом, ведущие угледобывающие компании стремятся к диверсификации производства, углубленной переработке сырья, освоению новых видов продукции с высокой добавленной стоимостью. Работа эта началась не вчера, ее окончательные результаты станут видны в будущем. Но, как говорится, дорогу осилит идущий!