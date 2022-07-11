Уголовная ответственность за неповиновение представителям власти в ходе массовых беспорядков вводится в Казахстане

Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования порядка прохождения правоохранительной службы, повышения правовой и социальной защищенности и ответственности сотрудников правоохранительных, специальных государственных органов и военнослужащих, межведомственной координации, самостоятельности органов внутренних дел, усиления ответственности за отдельные уголовные правонарушения и оборота оружия», передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

Текст Закона публикуется в печати.