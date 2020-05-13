Уголовное дело об изнасиловании несовершеннолетней в Актау взято на особый контроль

Фото пресс-службы Генеральной прокуратуры РК
Прокурором Мангистауской области взят на особый контроль ход расследования уголовного дела по факту изнасилования несовершеннолетней. Об этом сообщил заместитель прокурора области Ержан Турмаганбетов, передает Lada.kz
"В целях обеспечения объективного и качественного расследования по делу назначены необходимые экспертизы. Прокурором области ход расследования дела взят на особый контроль", – сказал Турмаганбетов.
Зампрокурора региона добавил, что 8 мая по факту изнасилования несовершеннолетней 2005 года рождения начато досудебное расследование. Подозреваемый установлен. 10 мая в отношении него судом санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца.
"В соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса РК другие данные досудебного расследования не подлежат разглашению в интересах следствия", – заключил он.