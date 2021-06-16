Уголовное дело по деятельности пирамиды "Гарант 24 Ломбард" направили в суд

Общество
Жубаныш Байгуринов
Фото: Kazpravda.kz/Талгат Аханов
Органами следствия окончено досудебное расследование в отношении руководителей ТОО "Гарант 24 Ломбард", ТОО "Выгодный займ", ТОО "Estate Ломбард" и ТОО "Нур-Али Капитал", сообщает Kazpravda.kz.

До завершения расследования число потерпевших от деятельности этих незаконных финансовых пирамид превысило более 17 тысяч, которыми заявлен ущерб на сумму свыше 30 млрд тенге. В отношении 33 подозреваемых применена мера пресечения в виде содержания под стражу. Объявлены в международный розыск еще 6.

Приняты меры по наложению ареста на имущество подозреваемых (приобретенное в период осуществления преступной деятельности), а также на имущество, заложенное в ломбарде.

По информации прокуратуры Актюбинской области, установлены следующие факты: работники ТОО "Гарант 24 Ломбард", "ЕSTATE Ломбард" и "Выгодный займ", войдя в доверие граждан, использовали ряд преступных схем. В частности, предлагали покупку движимого и недвижимого имущества по цене выше рыночной (на 10-20%) под условием рассрочки платежа (от 3 до 6 месяцев) с первоначальной выплатой 20%. После переоформления права собственности оно реализовывалось ломбардом по цене ниже рыночной. Принимались денежные вклады от населения и в виде депозита с условием ежемесячного начисления 30-40%. При этом в обоих случаях остатки денег не возвращались.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд №2 города Актобе для рассмотрения по существу.

Популярное

Все
Манит туристов курортный Имантау-Шалкар
Крупнейший крытый аквапарк строится в Костанае
Необходим суверенный искусственный интеллект
Первичное звено медицины
Еще пять сел обеспечены питьевой водой
Распахнул двери Дом студентов
Искусственный интеллект на страже безопасности
Чтобы снизить нагрузку на стационары
«Арыстан» дает путевку в жизнь
Как стартапы меняют жизнь
Вместо пастбищ – орошаемая пашня
IT-сервисы для села
Ловушки от вредителей
Канадский опыт может пригодиться
Небо под контролем
Помогают аграриям карты
Дожди по расписанию
Чтобы было тепло и уютно
В ритме воинской жизни
Казахстан и Иран договорились ускорить развитие транспортных коридоров
Певец из Семея установил национальный рекорд
Великий писатель земли кыргызской
От «тихой» промышленности до тяжелой индустрии
Казахстанские шахматистки улучшили позиции в мировом рейтинге
Указ Президента Республики Казахстан
Учителя готовы к переменам
Где и когда посмотреть прямую трансляцию матча открытия ЧМ-2026
Илон Маск стал первым в истории долларовым триллионером
Текели обретает новый стиль
Плотину на озере Иссык вновь вернут государству
«Кайрат» и «Семей» разыграют золотой финал
Пятерым осужденным за нарушения ужесточили наказание в Атырауской области
Казахстан наращивает промышленный потенциал: новые заводы, энергетика и инвестиции в регионах
В Талдыкоргане открылся IT-лагерь для молодежи
Закон Республики Казахстан
Казахский помогает располагать к себе клиентов
В выходные дороги под особым контролем
Казахстанский художник победил на старейшем арт-фестивале Италии
Прокуратура защитила инвестора, строящего овощехранилище в Акмолинской области
Снижение турпотока ударило по гостиницам Алматы
Новый вид змей обнаружили в Китае
Закон Республики Казахстан О государственной службе Республики Казахстан
Достойный путь генерала Уразова
Профессионал, спортсмен, семьянин, полиглот
Россия – Казахстан: союз в сердце Евразии
«Птичий дом» страны – в Коргалжыне
В Нацгвардии определили победителей турнира по мини-футболу
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 18 мая 2026 года № 80-НП
Где в мире самый быстрый рост числа миллиардеров
ИИ-решения для казахского языка
Лошадей Пржевальского выпустили в дикую природу на территории резервата «Алтын Дала»
Мудрый, добрый, человечный...
Мостостроителям дан срок до сентября
Бюджет, налоги и прозрачность: казашка рассказала о работе в администрации Мюнхена
Педагог с большой буквы
Казахстанцам с крупным первоначальным взносом снизят ставку по ипотеке
Саудиты стремительно достраивают самое высокое здание в мире
Как будут учиться студенты-медики: разъяснение мажилисмена
Сильные дожди с градом нагрянут в Казахстан
Начнут выращивать форель и осетра

Читайте также

В Правительстве состоялось заседание Комиссии по реализации…
Стартовал прием заявок на госпремию «Дарын»
Сабантуй собрал гостей
Чеэсники написали книгу для детей

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]