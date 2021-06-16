Уголовное дело по деятельности пирамиды "Гарант 24 Ломбард" направили в суд

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Органами следствия окончено досудебное расследование в отношении руководителей ТОО "Гарант 24 Ломбард", ТОО "Выгодный займ", ТОО "Estate Ломбард" и ТОО "Нур-Али Капитал", сообщает Kazpravda.kz
.
До завершения расследования число потерпевших от деятельности этих незаконных финансовых пирамид превысило более 17 тысяч, которыми заявлен ущерб на сумму свыше 30 млрд тенге. В отношении 33 подозреваемых применена мера пресечения в виде содержания под стражу. Объявлены в международный розыск
еще 6.
Приняты меры по наложению ареста на имущество подозреваемых
(приобретенное в период осуществления преступной деятельности), а также на имущество, заложенное в ломбарде.
По информации прокуратуры Актюбинской области, установлены следующие факты: работники ТОО "Гарант 24 Ломбард", "ЕSTATE Ломбард" и "Выгодный займ", войдя в доверие граждан, использовали ряд преступных схем. В частности, предлагали покупку движимого и недвижимого имущества по цене выше рыночной (на 10-20%) под условием рассрочки платежа (от 3 до 6 месяцев) с первоначальной выплатой 20%. После переоформления права собственности оно реализовывалось ломбардом по цене ниже рыночной. Принимались денежные вклады от населения и в виде депозита с условием ежемесячного начисления 30-40%. При этом в обоих случаях остатки денег не возвращались.
В настоящее время уголовное дело направлено в суд №2 города Актобе для рассмотрения по существу.