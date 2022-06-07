Уголовное дело завели на работников спецЦОНа в Нур-Султане

Антикор завел уголовное дело на работников столичного спецЦОНа, сообщает Kazpravda.kz.

"Антикоррупционной службой по городу Нур-Султан начато досудебное расследование в отношении работников Специализированного ЦОН для автовладельцев №2 и иных лиц по факту получения на системной основе незаконного вознаграждения за выдачу водительских удостоверений без фактической сдачи экзаменов и незаконную постановку автомашин на регистрационный учет", - проинформировали в ведомстве.

По данному уголовному делу проводится ряд неотложных следственных действий.

"Иная информация в интересах следствия в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса, разглашению не подлежит", - добавил Антикор.