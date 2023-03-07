Уголовное дело завели на жилищно-строительный кооператив в Атырау

В городе Атырау полиция просит откликнуться обманутых пайщиков жилищно-строительного кооператива, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента полиции области.

Фото иллюстративное Kazpravda.kz

Следственное управление Департамента полиции Атырауской области расследует уголовное дело по факту мошенничества в отношении жилищно-строительного кооператива «Атамекен тұрғын үй», Baisanat residence и Saraishyq invest group.

«Всех членов (пайщиков) жилищно-строительного кооператива, которым причинен материальный ущерб, просим обратиться в орган уголовного преследования по адресу: город Атырау, проспект Азаттык, 85 (кабинет №220) или по телефонам: 98-20-66, 98-20-72, 98-20-68, 8-775-197-71-00, 8-702-324-07-17, 8-778-356-59-40», – обратились к горожанам в полиции.