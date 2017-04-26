Уголовное наказание могут ввести в России за похищение невест
В Государственную думу РФ внесен законопроект об уголовной ответственности за похищение невесты, передает Kazpravda.kz со ссылкой на rosbalt.ru.
Если закон примут, похищение человека с целью вступления в брак обернется тремя годами тюрьмы или принудительными работами на тот же срок.
С инициативой выступили депутаты народного собрания Ингушетии. По их словам, по действующему УК такие действия подпадают под состав статьи 126. Однако виновному в большинстве случаев удается избежать уголовной ответственности на основании примечания к данной статье, согласно которому лицо, добровольно освободившее похищенного, освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не содержится иного состава преступления.
Сами республики не вправе устанавливать ответственность за указанное деяние, поскольку, согласно Конституции, уголовное законодательство находится в ведении РФ. В результате правоохранительные органы республик не могут привлекать похитителей к ответственности. Потерпевшая же сторона, не найдя защиты у государства, часто пытается своими силами возместить ущерб от нанесенного оскорбления, а именно так расценивается похищение женщины местными обычаями. Это создает реальную угрозу внесудебного разрешения конфликта, в результате чего могут пострадать невиновные (например, родственники похитителя или похищенной), отмечается в пояснительной записке к проекту.