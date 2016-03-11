Уголовное наказание за незаконное пересечение Государственной границы РК Официально

Согласно материалам дела, иностранный гражданин, пытаясь незаконно пересечь границу, прятался в салоне на заднем сиденье автомашины.



За умышленное незаконное пересечение Государственной границы Республики Казахстан гражданину Республики Узбекистан суд назначил наказание в виде 6 (шести) месяцев лишения свободы, с применением статьи 63 УК РК, назначенное наказание считать условным с установлением пробационного контроля сроком на 6 месяцев и выдворением за пределы Республики Казахстан.



При назначении наказания суд учел обстоятельства, смягчающие уголовную ответственность и наказание подсудимого, к которым отнес чистосердечное признание вины и раскаяние в содеянном, наличие малолетних детей, а также совершение преступления впервые.



Приговор суда не вступил в законную силу.



