Уголовную ответственность за побои в семье отменила Госдума России

Государственная дума (нижняя палата Федерального Собрания – Парламента) приняла закон о декриминализации побоев в семье, передает Kazpravda.kz
Таким образом, побои в отношении близких родственников переводятся из разряда уголовных преступлений в административные правонарушения в случаях, когда такой проступок совершен впервые. При этом в законе уточняется, если случаи домашнего насилия совершены повторно, то это будет считать уголовным деянием.ТАСС
напоминает, что летом прошлого года парламентарии приняли закон, который предусматривал уголовную ответственность за побои в отношении родственников и административную – вне семьи. Эта норма вызвала в обществе споры о том, почему побои в отношении незнакомых лиц следует считать административным нарушением, а в семье – уголовным преступлением.
По мнению авторов принятого сегодня закона, он восстанавливает "баланс ответственности за преступления, правонарушения различной тяжести" и возвращает логику, "когда за одно и то же деяние следует одинаковая ответственность для всех независимо от того, кто это деяние совершил".
Под побоями в статье 116 УК РФ понимаются "действия, причинившие физическую боль, но не повлекшие вреда здоровью", то есть речь идет о ссадинах, синяках.
Если в случае насильственных действий все-таки был причинен легкий вред здоровью, то это уже уголовное преступление и другая статья 115 УК.
При систематическом нанесении побоев, причиняющих физические или психические страдания, согласно статье 117 УК РФ "Истязание" назначается максимальное наказание в виде лишения свободы до трех лет. А в отношении несовершеннолетнего, заведомо находящегося в беспомощном состоянии либо в материальной или иной зависимости от виновного, либо в отношении беременной женщины – от трех до семи лет.