Уголовную ответственность за побои в семье отменила Госдума России

Общество
1480
Фото Shutterstock
Государственная дума (нижняя палата Федерального Собрания – Парламента) приняла закон о декриминализации побоев в семье, передает Kazpravda.kz.

Таким образом, побои в отношении близких родственников переводятся из разряда уголовных преступлений в административные правонарушения в случаях, когда такой проступок совершен впервые. При этом в законе уточняется, если случаи домашнего насилия совершены повторно, то это будет считать уголовным деянием.

ТАСС напоминает, что летом прошлого года парламентарии приняли закон, который предусматривал уголовную ответственность за побои в отношении родственников и административную – вне семьи. Эта норма вызвала в обществе споры о том, почему побои в отношении незнакомых лиц следует считать административным нарушением, а в семье – уголовным преступлением.

По мнению авторов принятого сегодня закона, он восстанавливает "баланс ответственности за преступления, правонарушения различной тяжести" и возвращает логику, "когда за одно и то же деяние следует одинаковая ответственность для всех независимо от того, кто это деяние совершил".

Под побоями в статье 116 УК РФ понимаются "действия, причинившие физическую боль, но не повлекшие вреда здоровью", то есть речь идет о ссадинах, синяках.

Если в случае насильственных действий все-таки был причинен легкий вред здоровью, то это уже уголовное преступление и другая статья 115 УК.

При систематическом нанесении побоев, причиняющих физические или психические страдания, согласно статье 117 УК РФ "Истязание" назначается максимальное наказание в виде лишения свободы до трех лет. А в отношении несовершеннолетнего, заведомо находящегося в беспомощном состоянии либо в материальной или иной зависимости от виновного, либо в отношении беременной женщины – от трех до семи лет.

Популярное

Все
Серебро с золотым отливом
Новая ТЭЦ в Кызылорде дала первый ток
Как «Аладдин» покорил сердца школьников
И станут ровными дороги
Топливные муки земледельцев
Скорость, выносливость и дань традициям
Защитить права ребенка
На субботник как на праздник
Тепло, подаренное детям
Дорога к знаниям открыта!
Стартовал проект Ondeu
Класс с полицейским уклоном
Просвещение – лекарство от радиофобии
Поддержать наиболее уязвимых граждан
Укрепление координации и взаимодействия
Раскрывая тайну звука
Столица на пороге перемен
Система управления наукой будет реформирована
В гостях у Димаша Ахмедовича
Самое дорогое
Легких прогулок не ожидается
Сельчанин построил бизнес на переработке отходов в Туркестанской области
В Астане изменили схему движения автобусов
Будущих летчиков начнут готовить со школы в Актобе
В Караганде открылся креативный экохаб
Скандальный автокортеж на улицах Шымкента: 12 машин водворены на штрафстоянку
Не нарушайте – вас снимают!
Следствие переводят в «цифру»: в МВД внедряют технологии в уголовный процесс
13 медалей завоевали казахстанские самбисты на Кубке мира
Выстраивать отечественную систему цифрового управления отраслями
Экономим воду – сохраняем будущее
Глава Православной Церкви Казахстана поздравил жителей республики с Пасхой
Горе луковое в Шенгельды
Перспективы сотрудничества Китая с Казахстаном и ЦА обсудили в Астане
Стремление к статусу IT-хаба Евразии: как Казахстан развивает ИИ и технологии?
Верховный муфтий Казахстана поздравил православных соотечественников с Пасхой
В Алматы водитель устроил заезд по водному каналу
Блогера-устаза, обозвавшего граждан коровами, привлекли к ответственности
Теннисные битвы в Астане
Весенний триумвират
Гвардеец играет на пяти музыкальных инструментах
Возводятся объекты военной инфраструктуры
Нацгвардия получила новые служебные авто
Гвардейцы стали победителями весеннего бала в преддверии Наурыза
Нацгвардия МВД РК лидировала на чемпионатах по қазақ күрес и спортивному самбо
Ерлан Кошанов: Наш народ сделал свой исторический выбор
Встречи с личным составом
День открытых дверей для студентов провели в Нацгвардии
Час земли: какие здания и объекты отключат на время свет в Астане
В Нацгвардии внедряют камеры ИИ
В краю металлургов
Как казахстанцы отдохнут на майские праздники
Дожди со снегом надвигаются на Казахстан
В МВД рассказали, кого ждет амнистия
В Нацгвардии – литературный челлендж
В Усть-Каменогорске житель получил вознаграждение за сдачу более 1 кг наркотиков
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 18 марта 2026 года № 77-НП
МВД напомнило водителям о проверке документов
Весенняя непогода накроет Казахстан
Водная наука нуждается в поддержке

Читайте также

Поддержать наиболее уязвимых граждан
Цикл встреч по подготовке доклада о деятельности общественн…
Минтруда меняет подходы к трудоустройству уязвимых слоев на…
«Берегите друг друга, цените жизнь…»

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]