Фото: polisia.kz
Происшествия
Угонщик совершил смертельное ДТП в Алматы

Автоугонщик спровоцировал смертельное ДТП в Алматы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Как сообщили в управлении дознания ДП, 22-летний ранее неоднократно судимый гражданин Р. со двора одного из домов микрорайона Аксай угнал автомашину Mazda, на которой совершил еще несколько преступлений.

"В жилом массиве Алатауского района злоумышленник в течение ночи с трех автомашин украл аккумуляторы. А в начале шестого утра он совершил аварию со смертельным исходом. Угонщик, следуя по улице Саина в северном направлении, на пересечении с проспектом Абая, допустил столкновение с автомашинами марок Toyota Corolla и Kia Rio. От удара Kia по инерции совершила наезд на препятствие. За рулем этого авто находился 52-летний мужчина. От полученных травм он скончался на месте происшествия. Угонщик был задержан сотрудниками патрульной полиции", – рассказал начальник управления дознания ДП города Алматы Олжас Шарипов.

Как выяснилось, хозяин Mazda не знал о похищении его транспорта: он был уверен, что машина стоит во дворе его дома.

По факту ДТП со смертельным исходом согласно ст.345 ч.3 УК РК начато досудебное расследование.

"Следствие также будет проведено на предмет незаконного завладения чужим транспортным средством, а также серии краж чужого имущества. В порядке ст.128 УПК РК подозреваемый водворен в изолятор временного содержания", – резюмировал Олжас Шарипов.

 

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