Угонщик, убегая от полиции, порезал себя ножом в Алматы

Происшествия , Видеогалерея
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Кадры с задержанием угонщика автомобиля в Алматы прокомментировали в полиции города, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

Скриншот с видео t.me/kris_p_almaty_official

На многочисленных роликах в пабликах – кадры погони, задержания и оказания первой медицинской помощи угонщику, нанесшему себе увечья.  

В Департаменте полиции Алматы восстановили хронологию событий.

В центр оперативного управления Алматы обратился хозяин угнанной автомашины Daewoo. Звонивший пешком преследовал угонщика, вооруженного канцелярским ножом.

Спустя минуты на помощь мужчине подоспели патрульные полицейские.

Скрываясь от преследования, подозреваемый нанес себе резаные раны и был доставлен в одну из больниц города.

«В ходе дальнейшего разбирательства установлено, что чужую машину злоумышленник угнал в микрорайоне «Аксай». Там же он совершил ДТП. Владелец авто пешком добежал до места аварии и пытался задержать угонщика.

По данному факту зарегистрировано уголовное дело. Более детальные обстоятельства будут установлены», – отметил начальник управления полиции Ауэзовского района Улан Абулхайыр.

 

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