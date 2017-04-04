​Угонщикам поставили знак «стоп»

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Анна Вегель, Астана

В преступную группу входили жители Астаны, Павлодарской области и один гражданин России. Например, 23 марта ночью они украли со двора дома по улице 187 автомашину Toyota Land Crusier 200. Как выяснилось, это был не единственный случай.

По словам начальника ДВД генерал-майора полиции Амантая Аубакирова, по месту временного проживания подозреваемых изъяты оборудование и приспособления, предназначенные для угона транспортных средств и изменения номерных обоз­начений кузова. В ходе расследования обнаружены две ранее угнанные автомашины (Toyota Land Crusier 200 и Toyota-RAV4). При дальнейшем проведении оперативно-розыскных мероприятий в Караганде изъята еще одна Toyota Land Crusier 200, которую уже успели продать, изменив номер кузова и документы на него. Также один из автомобилей был подготовлен для вывоза в Россию.

Как сообщила пресс-служба ДВД Астаны, в нас­тоящее время проводится досудебное расследование. Задержанные взяты под стражу. Осуществляются следственно-оперативные мероприятия. Продолжается работа по проверке на причастность задержанных к другим аналогичным преступлениям.

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