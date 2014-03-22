Общество
Угощали баурсаками

Глава области Нуралы Садуакасов и аким Костаная Гауез Нурмухамбетов поздравили горожан с праздником и вручили дипломы победителям проведенного тут же конкурса на лучшую юрту. Торжество коллективов, которые накануне установили войлочный аул при сильнейшем ветре, трудно передать. В городах и районах области также прошли различные праздничные программы: «Жігіт сұлтаны», «Пробуждение природы», «Тамаша-шоу», конкурсы на лучшие дастархан и национальные блюда и напитки, фестиваль хлеба, айтыс, флешмоб. В целом мероприятия, посвященные Наурыз мейрамы, в регионе, большинство из которых проходят под крышей учреждений культуры и образования, начались еще 10-го и продлятся до 27 марта. 

Валерий ВЕДЕНКО,
Костанайская область

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