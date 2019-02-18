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​Угроза паводков реальна

Лаура Тусупбекова

Подчеркнув особую актуальность рассматриваемого вопроса, председатель сенатского комитета Дарига Назарбаева

обратила внимание на ряд системных ошибок в работе государственных органов, которые приводят к тому, что ожидаемые паводки превращаются в неконтролируемые катастрофы.

– Здесь имеет место целый ряд проб­лем: это малочисленность и неукомп­лектованность кадрами уполномоченного органа, недофинансирование гидрометеорологических служб, неправильное проектирование строительства гидротехнических соору­жений, незаконное строительство населенных пунктов на участках, подвергающихся риску затопления, и многие другие, – сказала сенатор.

По мнению Дариги Назарбаевой, нерешенными вопросами остаются несог­ласованность правовых актов различных ведомств в области безопас­ности эксплуа­тации гидротехнических сооружений, пересмотр сроков проведения многофакторного анализа.

С докладами о проводимой работе и мерах, принимаемых для предотвращения разрушительных последствий паводков, выступили вице-министр МВД Юрий Ильин, вице-министр сельского хозяйства Арман Евниев, заместитель акима Акмолинской области Василий Крылов, заместитель акима ВКО Серик Актанов.

По данным МВД, практически во всех регионах застройка территорий осуществляется без учета риска возникновения ЧС и в пределах водоохранных полос и зон, до сих пор не решена проблема 29 бесхозяйных ГТС, в течение последних 3 лет финансовые средства на модернизацию системы оповещения МИО Атырауской, Мангистауской и Костанайской областей не выделяются.

О проблемах обеспечения водной безопасности депутатам рассказали ученые и представители экспертных сообществ. По мнению директора научно-информационного центра Межгосударственной координационной водохозяйственной комиссии Наримана Кипшакбаева, из всего перечня проблем самой неотложной является повышение статуса управления водой на национальном и местном уровнях. Он предложил создать Национальный водный совет при Президенте Республики Казахстан и Агентство по водным ресурсам при Правительстве.

Дарига Назарбаева поддержала предложение ученых.

– Мы должны всем депутатским корпусом добиваться решения данного воп­роса, – подчеркнула сенатор.

Для предупреждения чрезвычайных ситуаций, связанных с паводками, в марте прошлого года Комитетом по меж­дународным отношениям, обороне и безопасности Сената Парламента были даны рекомендации. Однако работа по их исполнению уполномоченными государственными органами не проводится, считают сенаторы. 

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