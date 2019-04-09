​Угроза сохраняется

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Галина Вологодская, Восточно-Казахстанская область

Подразделения ЧС приведены в повышенную готовность, местными исполнительными органами подготовлены эвакуационные пункты для жителей обоих сел. Треволнения вызвал разлив Иртыша на участке примерно в 6 км от Кривинки. Дело в том, что, несмотря на профилактические взрывы, во время ледохода в русле образовался затор. В считанные часы река поднялась, часть поймы оказалась затоплена.

«Уровень воды колеблется, в зонах возможного подтопления организовано круглосуточное дежурство, – рассказали в пресс-службе областного департамента по чрезвычайным ситуациям. – Спасатели и сотрудники полиции делают обходы домов, инструктируют местных жителей, как действовать при паводке».

В настоящее время техника и личный состав подразделений ЧС в Бескарагайском районе приведены в повышенную готовность. В целом, по данным департамента, паводковая обстановка в регионе стабильная. На большинстве рек произошло вскрытие, ледоход прошел достаточно спокойно.

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