​Угрозам противостоять сообща

В ходе беседы А. Даулбаев рассказал об основных направлениях деятельности прокуратуры Казахстана. Информируя посла о работе Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре, он выразил заинтересованность в установлении взаимовыгодных контактов с ведущими научно-образовательными учреждениями Германии.

Также собеседники отметили существенный потенциал правового сотрудничества между двумя странами в рамках противодействия терроризму, обеспечения национальной и международной безопасности, оперативного обмена информацией и опытом.