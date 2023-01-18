Угрожая суицидом, пытался вернуть жену и детей павлодарец

Участковый инспектор полиции в Павлодарской области спас мужчину, пытавшегося покончить с собой после ссоры с женой, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz .

Фото: polisia.kz

16 января около 21:35 участковому инспектору Куанышу Алинову позвонила обеспокоенная женщина. Ее муж грозился сделать с собой что-нибудь, если она с детьми не вернется к нему.

«С января этого года я с детьми проживаю у своих родителей. Недавно мне на телефон позвонил супруг. В ходе разговора он пригрозил, что если я в течение одного часа не вернусь с детьми домой, то он покончит с жизнью. Возможно, он находится в нашем старом доме, где мы жили», – сообщила взволнованная женщина.

Не теряя времени, страж порядка выехал по нужному адресу.

«Когда я прибыл к дому, вокруг было темно, во дворе бегала собака. Быстро составив план, приступил к действиям. Входная дверь была закрыта изнутри. Прочесав весь двор, я включил фонарь и стал светить во все окна дома. В одном из них увидел висящего на петле человека. Не теряя времени, побежал к своей машине, достал монтировку, разбил ею стекло, залез в дом и снял мужчину с петли. Тут же оказал ему первую медицинскую помощь, откачав, вызвал скорую помощь», – рассказал Куаныш Алинов.

Участковый до приезда скорой находился рядом с мужчиной. После оказания медицинской помощи провел с ним беседу и, только передав его близким, продолжил службу.