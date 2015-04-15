Свежий выпуск Угрозу превратить во благо Полина ФЕДОРОВА, Чингиз ТАШЕНОВ, Сергей ГОРБУНОВ

Еще в феврале по Акмолинской, Карагандинской, Северо-Казахстанской и Костанайской областям Казгидромет прогнозировал превышение показателей осеннего увлажнения почвогрунтов и наличия снегозапасов в бассейнах рек на 30–40%. В период половодья уже тогда ожидалась повышенная водность рек Есиль, Селеты, Шагалалы, Нура. 3 марта были приведены в готовность к экстренному реагированию подразделения МВД РК численностью 8 561 человек. У спасателей имеется 1 255 единиц техники, 9 вертолетов и 211 единиц плавсредств.

Синоптики оказались правы. С 23 по 29 марта из-за резкого повышения температуры до 20 градусов выше нуля были зарегистрированы подтопления населенных пунктов в Семее и Аягозском районе ВКО, четырех районах Карагандинской области. Вторая волна паводка началась с 6 апреля. А 12 апреля положение с паводками усложнилось тем, что в реку Нура начался сброс воды из Шерубай-Нуринского и Самаркандского водохранилищ (около 200 млн. куб. м в сутки) при возможности русла безаварийно пропускать только 600 куб. м в секунду.

В зону подтопления попали 50 населенных пунктов, 1 149 домов в 17 районах Акмолинской, Карагандинской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областей. На сегодня подтопленными остаются 511 домов. Существует угроза, что ситуация осложнится еще в 10 населенных пунктах Акмолинской области и пригороде Астаны, расположенных возле русла реки Нура.

Также угроза подтопления населенных пунктов сохраняется в Северо-Казахстанской и Павлодарской областях в районе реки Селеты в связи с повышением сброса из Селетинского водохранилища.

– Чтобы не допустить гибели людей, заблаговременно из населенных пунктов, попадающих в зоны затопления, эвакуированы 11 172 человека. Кроме того, в период прохождения волны паводка уже с крыш домов были спасены 25 человек, – отметил В. Божко. – Отогнано на возвышенности свыше 36 тысяч сельскохозяйственных животных.

Власти в регионах ситуацию тоже держат под контролем. Аким Акмолинской области Сергей Кулагин ознакомился с проведением противопаводковых мероприятий в Кокшетау и его окрестностях. Первым объектом посещения стало Чаглинское водохранилище. Его общий объем составляет 28 млн. куб. м. Сегодня здесь накопилось 23,7 млн. куб. м воды.

Из близлежащих жилых массивов «Нурлы кош» и Красный Яр вывезено более 40 тыс. куб. м снега. Для укрепления дамб протяженностью 1,5 км засыпано свыше 2 тыс. кубов щебня. Укреплена дорога вдоль села Кызыл жулдыз.

В Прииртышье этой весной будут затоплены даже те участки поймы, куда годами не доходила речная вода. 10 апреля на заседании постоянно действующей межведомственной комиссии по использованию водных ресурсов Иртышского каскада водохранилищ был принят график проведения попуска вод. Согласно ему общий объем сброса определен в объеме 6,78 кубокилометра.

По сравнению с предыдущими годами – это сверхрекорд! Ведь обычно объем живительной влаги, выдаваемой на разлив Иртыша, колебался в пределах от четырех до пяти кубокилометров. Причем попуски были кратковременными, не захватывали всю пойму и не давали возможность рыбе отнереститься и вывести мальков.

Пойма Иртыша площадью более 377 тыс. га является особо охраняемой природной территорией. Здесь заготавливаются до 40% всего объема грубых кормов. Поддерживается видовой баланс флоры и фауны. Поэтому для функционирования экосистемы природного комплекса поймы ежегодно из Верхне-Иртышского каскада водохранилищ необходимо осуществлять природоохранные попуски. Они проводятся в соответствии с правилами использования водных ресурсов Иртышского каскада водохранилищ.

Решение о сроках начала попуска принимает постоянно действующая межведомственная комиссия. Основной сброс воды из Шульбинского водохранилища рассчитывается так, чтобы он совпал с половодьем рек Уба и Ульба, которые впадают в Иртыш. В нынешнем году эти требования и моменты учтены, иртышская вода оживит природу и умножит ее богатства.