​Угрозы подтопления нет

Обследование показало, что по пути движения вода, растекаясь, теряет объемы и скорость. Тем самым сокращается ожидаемый объем воды. Он планомерно и безаварийно поступает в озеро Копа, на берегу которого находится Кокшетау.

По словам главного специалиста ДЧС области капитана гражданской обороны Думана Далешова, объем воды на Ивановской плотине пошел на спад – снижение на 10 см. На притоке реки Кылшакты уровень воды снизился на 80 см.

Для того чтобы избежать перелива воды, мобилизованными силами проведена работа по укреплению Ивановской плотины. Выставлены посты наблюдения, которыми проводится мониторинг на Кенесаринской и Ивановской плотинах, а также на притоке реки Кылшакты. Проведены инженерные работы по защите паводкоопасных зон, завезены инертные материалы (дресва), которые уложены в мешкотары. На постах наблюдения в круглосуточном режиме дежурят 44 человека, в распоряжении которых 26 единиц техники местных исполнительных органов, ДЧС и полиции.

Оперативным штабом круглосуточно ведется мониторинг паводковой ситуации по всей Акмолинской области.