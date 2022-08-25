Ухаживать бы, а не прикрывать

Столичный Ботанический сад, четыре года назад ставший (и остающийся) одним из любимейших мест для прогулок, занятий спортом и любования растительным миром, все чаще подвергается критике.

Еще до пандемии в Сети не раз проскакивали жалобы на скорченные то ли от неполива, то ли от вредителей деревца. Потом появились жалобы на затопленные по весне талыми водами прогулочные дорожки и засаженные территории. Сейчас горожане жалуются на засилие уличных торговцев, которые мало того, что навязывают свои услуги, так еще и не хотят за собой убирать. Администрация на жалобы вроде реагирует, берет на контроль, в целом же обслуживание ведется районным акиматом.

Я как человек, регулярно бывающий в этом саду, могу сама убедиться, правду люди говорят или нет. Хранятся у меня до сих пор фото тех самых как будто обглоданных хвойных, есть и фото с покрытыми водой насаж­дениями. А теперь появились в «коллекции» и снимки заросшего водоема.

...Давно мы не заходили в Ботсад со стороны улицы Акмешит. А тут дошли до озерца и обомлели: до чего неухоженно выглядит! То, что сам водоем – это искусственная «лоханка», знают все. И торчащие из воды края этой «лоханки» обычно выглядели вполне прилично. А тут «вдруг обнажилось морское дно»: куски гидроизоляционного материала скомкались у берега, кромка воды сдвинулась на метр. Валяются поли­этиленовые пакеты, упаковки из-под сока, обертки от фаст-фуда – «спасибо» нашим гражданам. И рядом – крупная мертвая птица как завершающий штрих апокалипсиса местного масштаба.

Но это еще цветочки оказались. Сами ягодки – это напрочь заросшая водорослями часть озерца по обе стороны моста. По поверхности всего этого желто-зеленого великолепия ветерок гоняет пакеты, из глубины, сквозь заросли, проглядывают пластиковые бутылки...

В рабочий день пишу в акимат Есильского района: что это такое?! Красивущее место, столько отдыхающих – и такое непотребство. Скидываю фото водорос­левых зарослей, чтобы не быть голословной. Ответ убил: «Санитарная очистка водоема проводится на постоянной основе. Коллеги подсказали, что это у Вас старые фото».

Да ну?! То есть с воскресенья все эта «красота» уже исчезла? Прошу доказательств – свежих фото, не «старых», как у меня. И мне присылают – махонький уголок водоема, как раз с той стороны, куда водоросли еще не успели добраться. Ну вот же, говорят, чистейшая вода.

Скидываю фото еще и еще. Обе­щают передать специалистам, разобраться и опять-таки сделать фото. При этом объясняют: вода из водоема каждую ночь берется для полива, оттого и уровень так упал. То, что уровень упал вследствие такой причины, охотно верю. Но так ведь это и показало, в каком состоянии находится водоем. Уж простите, но на «регулярную очистку» увиденное явно не тянет...

Новые фото мне действительно прислали. С нужного ракурса. С подтянутой к берегам гидроизоляцией. С повышенным уровнем и скрытыми им водорослями.