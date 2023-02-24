Ухова сила

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Серик Кабдулов

Преподавателя физкультуры обычной школы в Атырау знают практически все, кто интересуется спортивной жизнью. Сейчас ему 68, но за его плечами десятки мировых рекордов.

За прошедшие годы Евгений Михайлович Ухов вырастил не одну плеяду первоклассных спорт­сменов. Но по-прежнему уверен – будущего атлета может рассмотреть и обыч­ный физрук.

Хотя он на пенсии, его опыт однозначно нужен молодежи. Сейчас преподает уроки физкультуры в городской школе. При этом имеет разряды и звания по 15 видам спорта: гребля на каноэ, на байдарках (кандидат в мастера спорта), гиревой спорт (мастер спорта международного класса), спортивная гимнастика, легкая и тяжелая атлетика, пауэрлифтинг, рукопашный бой, спортивное ориентирование, гребля академическая, народная гребля (шлюпка-одиночка, призер чемпионата РК), гребля на военно-морских ялах, русский хоккей (призер области), футбол, бас­кетбол (1-й разряд).

Как он сам говорит, в юном возрасте занятия спортом не должны пробуждать агрессию, а разносторонне развивать ребят.

– Основная радость моя – видеть, как дети растут. Ко мне нередко приходят мальчики, которых однаж­ды все назвали неудачниками. И вот из них надо сделать коллектив, и надо, чтобы они поверили в себя. Над этим и работаю еже­дневно, – рассказывает Евгений Михайлович. – А это и не сложно. Я и своих ребят стараюсь всесторонне развивать: одно вроде дополняет другое.

В 2011 году Евгению Михайловичу вручили орден «Крылатого льва» и с ним сертификат на право проведения соревнований любого уровня и фиксирования мировых рекордов.

– Вот я их устанавливаю и фиксирую, – отметил мировой атлет.

Всего на счету атырауского тяжелоатлета 52 мировых рекорда, а некоторые из них попали в Книгу Гиннесса.

На примере Евгения Ухова можно определенно сказать, что возраст для занятий спортом, а тем более для рекордов, не помеха.

– Я окончил Волгоградский институт физкультуры. В студенческие годы участвовал в соревнованиях по всем видам греб­ли – на байдарке и каноэ, академической, народной гребле и на морских ялах. Был победителем и призером чемпионата Казахской ССР по гребле на байдарке, – говорит Евгений Михайлович.

А вот в гиревой спорт пришел сравнительно поздно – в 38 лет. Заниматься пришлось усердно, конкуренция была сумасшедшей. В те годы спорт действительно был массовым. Только спустя четыре года он стал призером чемпионата Казахстана. А дальше – мировое признание.

Семь лет назад Евгений Ухов очередной раз установил мировой рекорд, за два часа толкнув 16-кило­граммовую гирю 1 900 раз.

– По окончании взвесился – сбросил около трех килограммов. Чувство было такое, будто душа очистилась. Конечно, рекорд дался с огромным трудом. Пришлось бороться с собой, с усталостью, болью в мышцах. Зато ощутил небывалую гордость, что не сломался, переборол жалость к себе, – вспоминает Евгений Михайлович. – Нас все время учили – нервная система у человека одна и другой не будет. Но я убедился в другом – через спорт человек может измениться, стать таким, каким хочет.

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