Указ Главы государства о назначении

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Указом Главы государства судья Конституционного Суда Республики Казахстан Нурмуханов Бакыт Маратович назначен заместителем Председателя Конституционного Суда Республики Казахстан.

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