Указ Главы государства

Указом Главы государства Идрисов Ерлан Абильфаизович освобож­ден от должностей Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии, Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Исландии, Республике Ирландия по совместительству.

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Распоряжением Главы государства Тургумбаев Ерлан Заманбекович освобожден от должности советника Президента Республики Казахстан.