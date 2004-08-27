В соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан от 24 апреля 2004 года1. Утвердить прилагаемое Положение о Республиканской бюджетной комиссии. 2. Признать утратившими силу: 1) Указ Президента Республики Казахстан от 7 февраля 2002 года № 801 «Об утверждении Положения о Республиканской бюджетной комиссии» (САПП Республики Казахстан, 2002 г., № 6, ст. 37); 2) Указ Президента Республики Казахстан от 15 ноября 2002 года № 974 «О внесении изменений в Указ Президента Республики Казахстан от 7 февраля 2002 года № 801» (САПП Республики Казахстан, 2002 г., № 38, ст. 391). 3. Настоящий Указ вступает в силу со дня подписания.

Президент Республики Казахстан Н. Назарбаев

Астана, 24 августа 2004 года № 1426