В соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан от 24 апреля 2004 года постановляю:
1. Утвердить прилагаемое Положение о Республиканской бюджетной комиссии.
2. Признать утратившими силу:
1) Указ Президента Республики Казахстан от 7 февраля 2002 года № 801 «Об утверждении Положения о Республиканской бюджетной комиссии» (САПП Республики Казахстан, 2002 г., № 6, ст. 37);
2) Указ Президента Республики Казахстан от 15 ноября 2002 года № 974 «О внесении изменений в Указ Президента Республики Казахстан от 7 февраля 2002 года № 801» (САПП Республики Казахстан, 2002 г., № 38, ст. 391).
3. Настоящий Указ вступает в силу со дня подписания.
Президент
Республики Казахстан
Н. Назарбаев
Астана, 24 августа 2004 года
№ 1426