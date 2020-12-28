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Указ Президента Республики Казахстан

О внесении изменения в Указ Президента Республики Казахстан от 3 июля 2019 года № 51 «О введении моратория на создание субъектов квазигосударственного сектора»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Указ Президента Республики Казахстан от 3 июля 2019 года № 51 «О введении моратория на создание субъектов квазигосударственного сектора» (САПП Республики Казахстан, 2019 г., № 29, ст. 245) следующее изменение:

абзац первый пункта 1 изложить в следующей редакции:

«1. Ввести до 31 декабря 2021 года мораторий на создание субъектов квазигосударственного сектора, за исключением:».

2. Настоящий Указ вводится в действие со дня его первого официального опубликования.



Президент

Республики Казахстан

К. ТОКАЕВ



Нур-Султан, Акорда, 26 декабря 2020 года

№ 478

