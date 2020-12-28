Указ Президента Республики Казахстан О внесении изменения в Указ Президента Республики Казахстан от 3 июля 2019 года № 51 «О введении моратория на создание субъектов квазигосударственного сектора» ПОСТАНОВЛЯЮ: 1. Внести в Указ Президента Республики Казахстан от 3 июля 2019 года № 51 «О введении моратория на создание субъектов квазигосударственного сектора» (САПП Республики Казахстан, 2019 г., № 29, ст. 245) следующее изменение: абзац первый пункта 1 изложить в следующей редакции: «1. Ввести до 31 декабря 2021 года мораторий на создание субъектов квазигосударственного сектора, за исключением:». 2. Настоящий Указ вводится в действие со дня его первого официального опубликования.