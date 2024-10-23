Указ Президента Республики Казахстан

Рассмотрев рекомендации Комиссии по присуждению Государственной премии Республики Казахстан в области литературы и искусства имени Абая, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Присудить Государственную премию Республики Казахстан 2024 года в области литературы и искусства имени Абая:

1) Нұржан Светқали, поэту – за книгу стихов «Көкірегім көне кітап»;

2) Ергөбек Құлбек Сәрсенұлы, писателю – за книгу «Адамның бір қызығы бала деген»;

3) Бапанову Алибаю Калтаевичу и Бапановой Сауле Сыздыковне, авторскому коллективу – за коллекцию панно из войлока «Көшпенді фрескалар» и коллекцию гобеленов «Әлем өрнектері»;

4) Мүсәпір Жанұзақ Керімбекұлы, художнику – за сборник коллекций «Балалықтан даналыққа жол».

2. Настоящий Указ вводится в действие со дня его официального опубликования.

Президент Республики Казахстан

К. Токаев

Астана, Акорда, 22 октября 2024 года

№ 683