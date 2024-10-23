Указ Президента Республики Казахстан Указы 23 октября 2024 г. 8:51 39 О присуждении Государственной премии Республики Казахстан 2024 года в области литературы и искусства имени Абая Рассмотрев рекомендации Комиссии по присуждению Государственной премии Республики Казахстан в области литературы и искусства имени Абая, ПОСТАНОВЛЯЮ: 1. Присудить Государственную премию Республики Казахстан 2024 года в области литературы и искусства имени Абая: 1) Нұржан Светқали, поэту – за книгу стихов «Көкірегім көне кітап»; 2) Ергөбек Құлбек Сәрсенұлы, писателю – за книгу «Адамның бір қызығы бала деген»; 3) Бапанову Алибаю Калтаевичу и Бапановой Сауле Сыздыковне, авторскому коллективу – за коллекцию панно из войлока «Көшпенді фрескалар» и коллекцию гобеленов «Әлем өрнектері»; 4) Мүсәпір Жанұзақ Керімбекұлы, художнику – за сборник коллекций «Балалықтан даналыққа жол». 2. Настоящий Указ вводится в действие со дня его официального опубликования. Президент Республики Казахстан К. Токаев Астана, Акорда, 22 октября 2024 года № 683