Указ Президента Республики Казахстан

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О присуждении Государственной премии Республики Казахстан 2024 года в области литературы и искусства имени Абая

Рассмотрев рекомендации Комиссии по присуждению Государственной премии Республики Казахстан в области литературы и искусства имени Абая, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Присудить Государственную премию Республики Казахстан 2024 года в области литературы и искусства имени Абая:

1) Нұржан Светқали, поэту – за книгу стихов «Көкірегім көне кітап»;

2) Ергөбек Құлбек Сәрсенұлы, писателю – за книгу «Адамның бір қызығы бала деген»;

3) Бапанову Алибаю Калтаевичу и Бапановой Сауле Сыздыковне, авторскому коллективу – за коллекцию панно из войлока «Көшпенді фрескалар» и коллекцию гобеленов «Әлем өрнектері»;

4) Мүсәпір Жанұзақ Керімбекұлы, художнику – за сборник коллекций «Балалықтан даналыққа жол».

2. Настоящий Указ вводится в действие со дня его официального опубликования.

Президент Республики Казахстан
К. Токаев

Астана, Акорда, 22 октября 2024 года

№ 683

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