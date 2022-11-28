Указ Президента Республики Казахстан

В соответствии с пунктом 5 статьи 87 Конституции Рес­публики Казахстан в связи с прекращением полномочий акимов городов Астаны, Алматы, Шымкента и областей при вступлении в должность вновь избранного Президента Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Акимам городов Астаны, Алматы, Шымкента и областей исполнять свои обязанности до назначения соответствующих акимов.

2. Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания.

Президент Республики Казахстан К. Токаев

Астана, Акорда, 26 ноября 2022 года

№ 7