Указы Указ Президента Республики Казахстан 15 июня 2022 г. 9:05 О Сариеве Б.Ш. Назначить Сариева Бакытжана Шумишбайулы начальником Канцелярии Президента Республики Казахстан, освободив от должности заведующего Отделом государственной службы и кадровой политики Администрации Президента Республики Казахстан. Президент Республики Казахстан К. Токаев Нур-Султан, Акорда, 14 июня 2022 года № 929 САРИЕВ Бакытжан Шумишбайулы Сариев Бакытжан Шумишбайулы родился в 1971 году в городе Алматы. Окончил Казахскую государственную архитектурно-строительную академию, Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза. Трудовую деятельность начал в 1996 году в должности специалиста сектора обработки и анализа корреспонденции Канцелярии Правительства Республики Казахстан. В 1997–1999 годах работал референтом, старшим референтом отдела документационного обеспечения Канцелярии Премьер-министра Республики Казахстан. С мая 1999 года по март 2019 года работал в системе внешнеполитического ведомства. В 1999–2002 годах являлся начальником отдела контроля Управления кадров и контроля Департамента администрации Министерства иностранных дел, в 2002–2003 годах – начальником Управления кадров аппарата Министерства иностранных дел. В 2003–2007 годах занимал должность руководителя аппарата Министерства иностранных дел. В 2007–2019 годах являлся руководителем Канцелярии министра иностранных дел. C февраля 2016 года по октябрь 2017 года дополнительно осуществлял функции уполномоченного по этике Министерства иностранных дел. В марте 2019 года был назначен заместителем начальника Канцелярии Президента Республики Казахстан. С июля 2019 года – заведующий отделом государственной службы и кадровой политики Администрации Президента.