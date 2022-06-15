Указы
Указ Президента Республики Казахстан

О Сариеве Б.Ш.

Назначить Сариева Бакытжана Шумишбайулы начальником Канцелярии Президента Республики Казахстан, освободив от должности заведующего Отделом государственной службы и кадровой политики Администрации Президента Республики Казахстан.

Президент Республики Казахстан

К. Токаев

Нур-Султан, Акорда, 14 июня 2022 года

№ 929

САРИЕВ Бакытжан Шумишбайулы

Сариев Бакытжан Шумишбайулы родился в 1971 году в городе Алматы. Окончил Казахскую государственную архитектурно-строительную академию, Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза.

Трудовую деятельность начал в 1996 году в должности специалиста сектора обработки и анализа корреспонденции Канцелярии Правительства Рес­публики Казахстан. В 1997–1999 годах работал референтом, старшим референтом отдела документационного обеспечения Канцелярии Премьер-министра Республики Казахстан.

С мая 1999 года по март 2019 года работал в системе внешнеполитического ведомства. В 1999–2002 годах являлся начальником отдела контроля Управления кадров и конт­роля Департамента администрации Министерства иностранных дел, в 2002–2003 годах – начальником Управления кадров аппарата Министерства иностранных дел.

В 2003–2007 годах занимал должность руководителя аппарата Министерства иностранных дел. В 2007–2019 годах являлся руководителем Канцелярии министра иностранных дел.

C февраля 2016 года по октябрь 2017 года дополнительно осуществлял функции уполномоченного по этике Министерства иностранных дел.

В марте 2019 года был назначен заместителем начальника Канцелярии Президента Респуб­лики Казахстан.

С июля 2019 года – заведующий отделом государственной службы и кадровой политики Администрации Президента.

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