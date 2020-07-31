Указ Президента Республики Казахстан
О назначении Карина Е. Т. помощником Президента Республики Казахстан
Назначить Карина Ерлана Тынымбайулы помощником Президента Республики Казахстан, освободив от должности Советника Президента Республики Казахстан.
Президент
Республики Казахстан
К. Токаев
Нур-Султан, Акорда, 30 июля 2020 года
№ 377
О назначении Карина Е. Т. помощником Президента Республики Казахстан
Назначить Карина Ерлана Тынымбайулы помощником Президента Республики Казахстан, освободив от должности Советника Президента Республики Казахстан.
Президент
Республики Казахстан
К. Токаев
Нур-Султан, Акорда, 30 июля 2020 года
№ 377