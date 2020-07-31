Указ Президента Республики Казахстан Указы

Указ Президента Республики Казахстан

О назначении Карина Е. Т. помощником Президента Республики Казахстан

Назначить Карина Ерлана Тынымбайулы помощником Президента Республики Казахстан, освободив от должности Советника Президента Республики Казахстан.



Президент

Республики Казахстан

К. Токаев



Нур-Султан, Акорда, 30 июля 2020 года

№ 377

