Указ Президента Республики Казахстан Указы 1 января 2025 г. 2:56 109 О присуждении специальной Президентской литературной премии для молодых казахстанских писателей и поэтов в 2024 году На основании решения Комиссии по присуждению специальной Президентской литературной премии для молодых казахстанских писателей и поэтов ПОСТАНОВЛЯЮ: 1. Присудить специальную Президентскую литературную премию для молодых казахстанских писателей и поэтов в 2024 году: 1) Социалхану Есболу – по номинации «Проза» за произведение «2026»; 2) Алиманову Жанибеку Бакытовичу – по номинации «Поэзия» за сборник стихотворений «Боз ұшқат»; 3) Айтуар Алишер Жеңісұлы – по номинации «Драматургия» за драматическое произведение «Апатай»; 4) Сыздыкову Асету Жукеновичу – по номинации «Детская литература» за повесть «Рокет Ера. Синопсис». 2. Настоящий Указ вводится в действие со дня его подписания. Президент Республики Казахстан К. Токаев Астана, Акорда, 30 декабря 2024 года № 750