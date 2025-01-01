Указ Президента Республики Казахстан

На основании решения Комиссии по присуждению специальной Президентской литературной премии для молодых казахстанских писателей и поэтов ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Присудить специальную Президентскую литературную премию для молодых казахстанских писателей и поэтов в 2024 году:

1) Социалхану Есболу – по номинации «Проза» за произведение «2026»;

2) Алиманову Жанибеку Бакытовичу – по номинации «Поэзия» за сборник стихотворений «Боз ұшқат»;

3) Айтуар Алишер Жеңісұлы – по номинации «Драматургия» за драматическое произведение «Апатай»;

4) Сыздыкову Асету Жукеновичу – по номинации «Детская литература» за повесть «Рокет Ера. Синопсис».

2. Настоящий Указ вводится в действие со дня его подписания.

Президент Республики Казахстан

К. Токаев

Астана, Акорда, 30 декабря 2024 года

№ 750