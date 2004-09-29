Указ Президента Республики Казахстан
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О назначении Косубаева Е. М. министром культуры, информации и спорта Республики КазахстанНазначить Косубаева Есетжана Муратовича министром культуры, информации и спорта Республики Казахстан.
Президент
Республики Казахстан
Н. НАЗАРБАЕВ
Астана, 29 сентября 2004 года № 1452
КОСУБАЕВ Есетжан Муратович
ХроникаУказами Главы государства: Касеинов Дюсен Курабаевич освобожден от должности министра культуры Республики Казахстан в связи с переходом на другую работу; Сарсенбайулы Алтынбек освобожден от должности министра информации Республики Казахстан.
* * *Распоряжением Главы государства Басекеев Адилбек Алимжанович назначен специальным представителем Президента Республики Казахстан на космодроме Байконур.
* * *Распоряжением Главы государства Нургалиев Ергазы Меиргалиевич освобожден от должности специального представителя Президента Республики Казахстан на космодроме Байконур в связи с переходом на другую работу.
* * *Вчера постановлением Правительства председателем Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий назначен Сагинтаев Бакытжан Абдирович, сообщила пресс-служба Премьер-Министра.