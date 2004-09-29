Указ Президента Республики Казахстан

Нормативные правовые акты
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О назначении Косубаева Е. М. министром культуры, информации и спорта Республики Казахстан

 Назначить Косубаева Есетжана Муратовича министром культуры, информации и спорта Республики Казахстан.

Президент
Республики Казахстан
Н. НАЗАРБАЕВ

Астана, 29 сентября 2004 года № 1452

КОСУБАЕВ Есетжан Муратович

Родился в 1955 году. Окончил Казахский государственный университет. Работал в органах государственного управления республики, в Фонде культурного, социального и научно-технического развития. Был заместителем председателя, председателем правления ЗАО «Республиканская корпорация «Телевидение и радио Казахстана». Назначался руководителем пресс-службы Администрации Главы государства. С апреля текущего года — заведующий отделом по связям с общественностью и прессой управления внутренней политики Администрации Президента Республики Казахстан.

Хроника

 Указами Главы государства: Касеинов Дюсен Курабаевич освобожден от должности министра культуры Республики Казахстан в связи с переходом на другую работу; Сарсенбайулы Алтынбек освобожден от должности министра информации Республики Казахстан.

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Распоряжением Главы государства Басекеев Адилбек Алимжанович назначен специальным представителем Президента Республики Казахстан на космодроме Байконур.

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Распоряжением Главы государства Нургалиев Ергазы Меиргалиевич освобожден от должности специального представителя Президента Республики Казахстан на космодроме Байконур в связи с переходом на другую работу.

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Вчера постановлением Правительства председателем Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий назначен Сагинтаев Бакытжан Абдирович, сообщила пресс-служба Премьер-Министра.

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