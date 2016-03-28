​Указ Президента Республики Казахстан

Свежий выпуск
439

Назначить Кульгинова Алтая Сейдировича акимом Западно-Казахстанской области.

Президент Республики Казахстан Н. НАЗАРБАЕВ

Астана, Акорда, 26 марта 2016 года

№ 219


КУЛЬГИНОВ Алтай Сейдирович

Родился в 1978 году. Окончил Международный казахско-турецкий университет им. Х. А. Ясави, Академию государственного управления при Президенте Республики Казахстан, а также Университет Абердин Великобритании в рамках президентской программы «Болашак». Владеет английским, турецким языками.

Работал главным специалистом, прокурором центра (департамента) правовой статистики и информации при Генеральной прокуратуре. Занимал должности заместителя начальника управления Агентства по делам государственной службы по городу Астане, начальника управления департамента подзаконных актов Министерства юстиции. Являлся заместителем генерального директора по правовым вопросам ТОО «Алаш Медиа Групп».

Назначался государственным инспектором Отдела государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации Президента, заместителем акима Западно-Казахстанской области.

С апреля 2013 года – аким города Уральска.

Популярное

Все
Преступления против детей не останутся безнаказанными
Контрабандиста экстрадировали из России в нашу страну
Осудили карагандинца, избившего водителя скорой помощи
Наполняемость Капшагайского водохранилища позволит решить проблему нехватки поливной воды
До 25 тыс. тенге доходит цена одной тонны угля в области Жетысу
29 августа отмечается Международный день действий против ядерных испытаний
В Астане подвели итоги Олимпиады в Париже-2024
Переговоры по линии ООН
В Казахстане запретили вывозить бензин и ввозить яблоки автотранспортом
Слушающее и слышащее государство: сенаторы провели ряд встреч в регионах
Эксперты обсудили вопросы безопасности атомных электростанций
Меры по противодействию наркопреступности обсудили в Генпрокуратуре
Конференция о взаимодействии безъядерных зон прошла в Астане
Пострадавшие от паводка в Северном Казахстане получают жилье и поддержку
В Семее завершается строительство IT-колледжа
В Казахстане воссоздана гидрогеологическая служба
В Париже стартовали Паралимпийские игры
Пенсия или разочарование: как реформировать пенсионную систему?
Более 500 млн кубометров воды направил Кыргызстан в РК в этот поливной сезон
Руководителя финпирамиды объявили в международный розыск
Казахстанцы собрали 140 млн тенге для впавшего в кому солдата-срочника
Долгие годы обманутая мошенниками пенсионерка не может добиться справедливости
Экспедиция за зубами древних акул
Наш гвардеец – чемпион Кубка мира
Рыбалка закончилась трагедией
Премьер Индии призвал Украину и Россию к переговорам
Автобус – не вертолет. Местные власти отстранили от работы перевозчика, обвинив его в саботаже
Небезопасный детский сад
В Душанбе прошел концерт по случаю открытия Дней культуры Казахстана
В Астане завершился третий республиканский форум молодых учителей «Жас ұстаз: табысқа апарар жол»
Если есть любовь к небу, то это навсегда
Аферист в погонах
Касым-Жомарт Токаев и Эмомали Рахмон выступили с совместным заявлением
Быть или не быть АЭС – решим всей страной
Есть время и возможность подготовить атомщиков
Сектор «Банкрот» на барабане! С 25 августа вступят в силу новые правила для процедуры внесудебного банкротства
АЭС станет ключевым звеном
Токаев подписал указ о награждении шахтеров
Посвященная наследию кочевников выставка открылась в Астане
Белый верх – темный низ?
Ренессанс Центральной Азии: На пути к устойчивому развитию и процветанию
Токаев произвел назначения в своей администрации
Генеральная прокуратура подвела итоги работы за первое полугодие 2024 года
Какие тайны знал Рашид ад-дин?
Стали известны имена обладателей грантов на 2024-2025 учебный год
Гражданин США Мелвин Граф отправился в Северный Казахстан, чтобы восстановить историю жизни своего отца
Непростая жизнь одной песни. «Қарағым-ай» стала учебным пособием для многих вокалистов
Всемирные игры кочевников: какие состязания пройдут во Дворце единоборств им. Ж. Ушкемпирова в Астане
Несколько участков дорог перекроют в Астане
Казахстанский тренер принес две медали для Туниса на Олимпиаде
Страны Центральной Азии укрепляют позиции на мировой арене
Пострадавшие от паводка в ЗКО получили жилье
Важно постоянно находить новые точки соприкосновения
Консультативные встречи показывают высокую эффективность
В Костанае прошел региональный «Форум сельских женщин Казахстана»
Появится парк на «Колесных рядах»
Землетрясение в 6,8 баллов произошло у берегов Филиппин
Интеграция отвечает общим целям
Кайрату Сатыбалды смягчили приговор
Круглосуточную охрану приставили к дому девочки, попавшей в секс-рабство в Кызылорде

Читайте также

В Семее завершается строительство IT-колледжа
В центре внимания – человек: Конституционные реформы укрепл…
Современный стиль жизни – в села
Состоялся праздничный урок

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]