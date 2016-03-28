​Указ Президента Республики Казахстан

Назначить Кульгинова Алтая Сейдировича акимом Западно-Казахстанской области.

Президент Республики Казахстан Н. НАЗАРБАЕВ

Астана, Акорда, 26 марта 2016 года

№ 219





КУЛЬГИНОВ Алтай Сейдирович

Родился в 1978 году. Окончил Международный казахско-турецкий университет им. Х. А. Ясави, Академию государственного управления при Президенте Республики Казахстан, а также Университет Абердин Великобритании в рамках президентской программы «Болашак». Владеет английским, турецким языками.

Работал главным специалистом, прокурором центра (департамента) правовой статистики и информации при Генеральной прокуратуре. Занимал должности заместителя начальника управления Агентства по делам государственной службы по городу Астане, начальника управления департамента подзаконных актов Министерства юстиции. Являлся заместителем генерального директора по правовым вопросам ТОО «Алаш Медиа Групп».

Назначался государственным инспектором Отдела государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации Президента, заместителем акима Западно-Казахстанской области.

С апреля 2013 года – аким города Уральска.