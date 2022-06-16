Указы Указ Президента Республики Казахстан 16 июня 2022 г. 7:29 О присвоении Калдаякову Ш. высшей степени отличия – звания «Қазақстанның Еңбек Ері» ПОСТАНОВЛЯЮ: 1. За выдающиеся заслуги в развитии музыкального искусства казахского народа присвоить высшую степень отличия – звание «Қазақстанның Еңбек Ері» с вручением знака особого отличия – Золотой звезды и ордена «Отан» Калдаякову Шамши – композитору (посмертно). 2. Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания. Президент Республики Казахстан К. Токаев Нур-Султан, Акорда, 14 июня 2022 года № 931