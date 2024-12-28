Указ Президента Республики Казахстан

В целях повышения престижа рабочих профессий и осуществления реформы системы технического и профессионального образования ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Объявить 2025 год Годом рабочих профессий.

2. Правительству Республики Казахстан принять необходимые меры по проведению Года рабочих профессий.

3. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Администрацию Президента Республики Казахстан.

4. Настоящий Указ вводится в действие со дня его подписания.

Президент Республики Казахстан

К. Токаев

Астана, Акорда, 25 декабря 2024 года

№ 744