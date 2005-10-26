Указ Президента Республики Казахстан

О присуждении Государственной премии мира и прогресса Первого Президента Республики Казахстан

В соответствии с Законом Республики Казахстан от 5 июля 2001 года «О Государственной премии мира и прогресса Первого Президента Республики Казахстан»: 1. За особый вклад в укрепление мира и дружбы, взаимного доверия между народами и активную деятельность, направленную на развитие отношений между Казахстаном и Россией, присудить Государственную премию мира и прогресса Первого Президента Республики Казахстан 2005 года Президенту Республики Татарстан (Российская Федерация) Минтимеру Шариповичу Шаймиеву. 2. Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания.

Президент Республики Казахстан Н. Назарбаев

Астана, Акорда, 22 октября 2005 года № 1662