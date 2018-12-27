Указы
Указ Президента Республики Казахстан
Указ Президента Республики Казахстан
О мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления Республики Казахстан

Указ Президента Республики Казахстан
О назначении Атамкулова Б. Б. Министром иностранных дел Республики Казахстан

Указ Президента Республики Казахстан
О назначении Жумагалиева А. К. Заместителем Премьер-Министра Республики Казахстан – Министром оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан

Указ Президента Республики Казахстан
О назначении Касымбека Ж. М. Министром индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан

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Указ Президента Республики Казахстан
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