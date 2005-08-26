Указ Президента Республики Казахстан

О назначении Мамина А. У. министром транспорта и коммуникаций Республики Казахстан

Назначить Мамина Аскара Узакпаевича министром транспорта и коммуникаций Республики Казахстан.

Президент Республики Казахстан Н. Назарбаев

Астана, Акорда, 25 августа 2005 года, № 1636

МАМИН Аскар Узакпаевич

Родился в 1965 году. Окончил Целиноградский инженерно-строительный институт, Российскую экономическую академию им. Г. В. Плеханова. Трудовую деятельность начал монтажником треста «Целинтяжстрой». Занимался предпринимательской деятельностью. Был заместителем председателя Административного совета Акмолинской специальной экономической зоны, первым заместителем акима города Астаны. Назначался вице-министром транспорта и коммуникаций, первым вице-министром индустрии и торговли Республики Казахстан.