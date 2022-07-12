Указ Президента Республики Казахстан

О назначении выборов депутатов Сената Парламента Республики Казахстан от областей Абай, Жетісу и Ұлытау

В соответствии с подпунктом 2) статьи 44, пунктом 2 статьи 50 Конституции Рес­публики Казахстан, подпунк­том 2) пункта 1 статьи 69, статьей 129 Конституционного закона Республики Казах­стан от 28 сентября 1995 года «О выборах в Республике Казахстан» и Указом Президента Респуб­лики Казахстан от 3 мая 2022 года № 887 «О некоторых вопросах административно-территориального устройства Республики Казах­стан» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить на 24 августа 2022 года выборы депутатов Сената Парламента Республики Казахстан от областей Абай, Жетісу и Ұлытау.

2. Установить, что проведение голосования, установление итогов выборов и определение срока полномочий депутатов Сената Парламен­та Республики Казахстан осуществляются в соответствии со статьей 129 Конституцион­ного закона Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан».

3. Правительству Республики Казахстан, акимам областей Абай, Жетісу и Ұлытау принять меры по организационному, материально-техническому и финансовому обеспечению выборов депутатов Сената Парламен­та Респуб­лики Казахстан от областей Абай, Жетісу и Ұлытау.

4. Настоящий Указ вводится в действие со дня первого официального опубликования.

Президент Республики Казахстан К. ТОКАЕВ

Нур-Султан, Акорда, 11 июля 2022 года

№ 957