Указ Президента Республики Казахстан

О мерах по дальнейшему
совершенствованию системы
государственного управления Республики
Казахстан
В соответствии с
подпунктом 3) статьи 44 Конституции
Республики Казахстан, пунктом 2 статьи 22 и
пунктом 1 статьи 23 Конституционного закона
Республики Казахстан «О Правительстве
Республики Казахстан» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Реорганизовать:
1) Министерство юстиции
Республики Казахстан с передачей функций и
полномочий в сфере оборота наркотических
средств, психотропных веществ, прекурсоров
и противодействия их незаконному обороту и
злоупотреблению ими Министерству
внутренних дел Республики Казахстан;
2) Министерство
внутренних дел Республики Казахстан с
передачей функций и полномочий по:
выявлению и
расследованию экономических и
коррупционных преступлений Агентству
Республики Казахстан по борьбе с
экономической и коррупционной
преступностью (финансовая полиция);
содержанию лиц,
подозреваемых и обвиняемых в совершении
преступлений, и исполнению уголовных
наказаний в отношении осужденных,
отбывающих наказания в следственных
изоляторах, а также документированию и
выдаче гражданам Республики Казахстан
удостоверений личности и паспортов
Министерству юстиции Республики Казахстан;
3) Агентство финансовой
полиции Республики Казахстан путем его
преобразования в Агентство Республики
Казахстан по борьбе с экономической и
коррупционной преступностью (финансовая
полиция).
2. Правительству
Республики Казахстан:
1) обеспечить образование
Комитета по борьбе с наркобизнесом и
контролю за оборотом наркотиков
Министерства внутренних дел Республики
Казахстан;
2) упразднить Комитет по
борьбе с наркоманией и наркобизнесом
Министерства юстиции Республики Казахстан;
3) обеспечить
перераспределение штатной численности
реорганизуемых и упраздняемого
государственных органов Республики
Казахстан;
4) разработать и внести на
рассмотрение Мажилиса Парламента
Республики Казахстан проект Закона
Республики Казахстан, предусматривающий
внесение изменений и дополнений в
некоторые законодательные акты в части
наделения таможенных органов правом
осуществления оперативно-розыскной
деятельности;
5) принять иные
необходимые меры по реализации настоящего
Указа.
3. Пункт 1 Указа Президента
Республики Казахстан от 22 января 1999 года № 6
«О структуре Правительства Республики
Казахстан» дополнить абзацем следующего
содержания:
«Агентство Республики
Казахстан по борьбе с экономической и
коррупционной преступностью (финансовая
полиция)».
4. Контроль за исполнением
настоящего Указа возложить на
Администрацию Президента Республики
Казахстан.
5. Настоящий Указ вступает
в силу со дня подписания.
Президент Республики
Казахстан
Н. НАЗАРБАЕВ
Астана, 23 декабря 2003 г.,
№ 1255