Указ Президента Республики Казахстан Законы 118

О мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления Республики Казахстан В соответствии с подпунктом 3) статьи 44 Конституции Республики Казахстан, пунктом 2 статьи 22 и пунктом 1 статьи 23 Конституционного закона Республики Казахстан «О Правительстве Республики Казахстан» ПОСТАНОВЛЯЮ: 1. Реорганизовать: 1) Министерство юстиции Республики Казахстан с передачей функций и полномочий в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ, прекурсоров и противодействия их незаконному обороту и злоупотреблению ими Министерству внутренних дел Республики Казахстан; 2) Министерство внутренних дел Республики Казахстан с передачей функций и полномочий по: выявлению и расследованию экономических и коррупционных преступлений Агентству Республики Казахстан по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовая полиция); содержанию лиц, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, и исполнению уголовных наказаний в отношении осужденных, отбывающих наказания в следственных изоляторах, а также документированию и выдаче гражданам Республики Казахстан удостоверений личности и паспортов Министерству юстиции Республики Казахстан; 3) Агентство финансовой полиции Республики Казахстан путем его преобразования в Агентство Республики Казахстан по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовая полиция). 2. Правительству Республики Казахстан: 1) обеспечить образование Комитета по борьбе с наркобизнесом и контролю за оборотом наркотиков Министерства внутренних дел Республики Казахстан; 2) упразднить Комитет по борьбе с наркоманией и наркобизнесом Министерства юстиции Республики Казахстан; 3) обеспечить перераспределение штатной численности реорганизуемых и упраздняемого государственных органов Республики Казахстан; 4) разработать и внести на рассмотрение Мажилиса Парламента Республики Казахстан проект Закона Республики Казахстан, предусматривающий внесение изменений и дополнений в некоторые законодательные акты в части наделения таможенных органов правом осуществления оперативно-розыскной деятельности; 5) принять иные необходимые меры по реализации настоящего Указа. 3. Пункт 1 Указа Президента Республики Казахстан от 22 января 1999 года № 6 «О структуре Правительства Республики Казахстан» дополнить абзацем следующего содержания: «Агентство Республики Казахстан по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовая полиция)». 4. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Администрацию Президента Республики Казахстан. 5. Настоящий Указ вступает в силу со дня подписания. Президент Республики Казахстан

Н. НАЗАРБАЕВ Астана, 23 декабря 2003 г.,

№ 1255