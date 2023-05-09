Указ Президента Республики Казахстан Указы 9 мая 2023 г. 3:00 100 О присвоении звания «Халық қаһарманы» Каймолдину А. Указ Президента Республики Казахстан О присвоении звания «Халық қаһарманы» Каймолдину А. ПОСТАНОВЛЯЮ: 1. За героизм, отвагу и самоотверженность, проявленные в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, активное участие в государственной и общественной деятельности после войны присвоить звание «Халық қаһарманы» с вручением знака особого отличия – Золотой звезды и ордена «Отан» Каймолдину Абдыгали. 2. Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания. Президент Республики Казахстан К. Токаев Астана, Акорда, 5 мая 2023 года № 212