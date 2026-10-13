Указ Президента Республики Казахстан О досрочном прекращении полномочий маслихатов всех уровней

1. Досрочно прекратить полномочия маслихатов всех уровней.

2. Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан принять меры по назначению, организации подготовки и проведения внеочередных выборов депутатов маслихатов всех уровней.

3. Правительству Республики Казахстан, акимам города Астаны, областей, городов Алматы и Шымкента принять меры по организационному, материально-техническому и финансовому обеспечению внеочередных выборов депутатов маслихатов всех уровней.

4. Настоящий Указ вводится в действие со дня его опубликования.

Президент Республики Казахстан

К. Токаев

Астана, Акорда, 12 октября 2026 года

№ 1521