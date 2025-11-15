О награждении государственными наградами Республики Казахстан
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. За большой вклад в развитие сельскохозяйственной отрасли страны наградить:
орденом «Парасат»
Дуйсенбаева Серика Абишевича – ветерана труда, город Кызылорда
Чемоданова Александра Фёдоровича – директора ТОО «Кумкудук», Айтекебийский район Актюбинской области;
орденом «Құрмет»
Абдибаева Нурмахана Махаматжановича – директора ТОО «Қарқын 2030», Сарыагашский район Туркестанской области
Городову Валентину Васильевну – доярку ТОО «Белагаш», Жаксынский район Акмолинской области
Мамырханова Бекзата Айдаровича – рыбовода КХ «MG», Талгарский район Алматинской области
Наурызгалиева Кайыржана Махсотовича – руководителя ТОО «Терра Ақжайық», город Уральск
Нысанова Муратбека Мадияровича – директора ТОО «Ali-Ko Sut 2023», Жуалынский район Жамбылской области
Оспанова Бахтияра Султанбековича – генерального директора ТОО «Зерновой консорциум Казахстана», город Астана;
орденом «Еңбек Даңқы» ІІ степени
Койшыбаева Мырзатая – главу КХ «Нақхан», Мангистауский район Мангистауской области;
орденом «Еңбек Даңқы» ІІІ степени
Абдуллина Манарбека Мубараковича – главного зоотехника ТОО «Верх-Катунь», город Усть-Каменогорск
Ахметова Бердияра Дильдаевича – механизатора социально-предпринимательской корпорации «Талас 2020», Таласский район Жамбылской области
Балашову Людмилу Николаевну – главного технолога ТОО «Арай East food», город Семей
Бердиеву Нуртазу Табылдиевну – доярку сельскохозяйственного кооператива «Шокпартогай», Жылыойский район Атырауской области
Камизанова Жаскайрата Кисимеловича – табунщика, Алакольский район области Жетісу
Киселя Александра Петровича – главного агронома КХ «Абиль», Костанайский район Костанайской области
Кужуханова Асаутая Сагинбаевича – бригадира ТОО «Жараспай», Нуринский район Карагандинской области
Рапекова Бауыржана Ахмадиевича – главу КХ «Ахмадиұлы», Самарский район Восточно-Казахстанской области
Садвакасова Турсунбая Багитбаевича – директора ТОО «Уйкескен», город Костанай
Скугарева Евгения Игоревича – механизатора КХ «Скугаревых», Павлодарский район Павлодарской области;
медалью «Ерен еңбегі үшін»
Абдираманову Гульнар Узакбаевну – доярку ТОО «Sharkul food», Сарыагашский район Туркестанской области
Аманжолова Нурбола Орынбасаровича – пастуха КХ «Жомарт», Толебийский район Туркестанской области
Блялова Диаса Абжановича – комбайнера ТОО «Фирма Алмаз-Агро», Астраханский район Акмолинской области
Буракову Ольгу Владимировну – главного технолога ТОО «Мак-Мастер Николаевский мясокомбинат», город Астана
Искалиеву Розу Шарапиевну – производственного лаборанта ТОО «Одақ ЛТД», Хромтауский район Актюбинской области
Муханбетжанова Аскара Алиевича – главу КХ «Айас», город Жезказган;
присвоить почетное звание «Қазақстанның аграрлық саласының еңбек сіңірген қайраткері»
Абатову Алтынбеку – директору ТОО «Көксу қант зауыты», Коксуский район области Жетісу
Габдулхакову Фанилю Рифкатовичу – главному агроному ТОО «Новосельское», Атбасарский район Акмолинской области
Малаеву Серику Татыбаевичу – руководителю ТОО «Акселеу», район имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области
Сейтқалиеву Тұрару Шамғонұлы – скотнику КХ «Мөлдір», Каратобинский район Западно-Казахстанской области.
2. Настоящий Указ вводится в действие со дня его подписания.
Президент Республики Казахстан
К. Токаев
Астана, Акорда, 12 ноября 2025 года
№ 1091