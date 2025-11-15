Указ Президента Республики Казахстан О награждении

Указы
51

О награждении государственными наградами Республики Казахстан

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. За большой вклад в развитие сельскохозяйственной отрасли страны наградить:

орденом «Парасат»

Дуйсенбаева Серика Абишевича – ветерана труда, город Кызылорда

Чемоданова Александра Фёдоровича – директора ТОО «Кумкудук», Айтекебийский район Актюбинской области;

орденом «Құрмет»

Абдибаева Нурмахана Махаматжановича – директора ТОО «Қарқын 2030», Сарыагашский район Туркестанской области

Городову Валентину Васильевну – доярку ТОО «Белагаш», Жаксынский район Акмолинской области

Мамырханова Бекзата Айдаровича – рыбовода КХ «MG», Талгарский район Алматинской области

Наурызгалиева Кайыржана Махсотовича – руководителя ТОО «Терра Ақжайық», город Уральск

Нысанова Муратбека Мадияровича – директора ТОО «Ali-Ko Sut 2023», Жуалынский район Жамбылской области

Оспанова Бахтияра Султанбековича – генерального директора ТОО «Зерновой консорциум Казахстана», город Астана;

орденом «Еңбек Даңқы» ІІ степени

Койшыбаева Мырзатая – главу КХ «Нақхан», Мангистауский район Мангистауской области;

орденом «Еңбек Даңқы» ІІІ степени

Абдуллина Манарбека Мубараковича – главного зоотехника ТОО «Верх-Катунь», город Усть-Каменогорск

Ахметова Бердияра Дильдаевича – механизатора социально-предпринимательской корпорации «Талас 2020», Таласский район Жамбылской области

Балашову Людмилу Николаевну – главного технолога ТОО «Арай East food», город Семей

Бердиеву Нуртазу Табылдиевну – доярку сельскохозяйственного кооператива «Шокпартогай», Жылыойский район Атырауской области

Камизанова Жаскайрата Кисимеловича – табунщика, Алакольский район области Жетісу

Киселя Александра Петровича – главного агронома КХ «Абиль», Костанайский район Костанайской области

Кужуханова Асаутая Сагинбаевича – бригадира ТОО «Жараспай», Нуринский район Карагандинской области

Рапекова Бауыржана Ахмадиевича – главу КХ «Ахмадиұлы», Самарский район Восточно-Казахстанской области

Садвакасова Турсунбая Багитбаевича – директора ТОО «Уйкескен», город Костанай

Скугарева Евгения Игоревича – механизатора КХ «Скугаревых», Павлодарский район Павлодарской области;

медалью «Ерен еңбегі үшін»

Абдираманову Гульнар Узакбаевну – доярку ТОО «Sharkul food», Сарыагашский район Туркестанской области

Аманжолова Нурбола Орынбасаровича – пастуха КХ «Жомарт», Толебийский район Туркестанской области

Блялова Диаса Абжановича – комбайнера ТОО «Фирма Алмаз-Агро», Астраханский район Акмолинской области

Буракову Ольгу Владимировну – главного технолога ТОО «Мак-Мастер Николаевский мясокомбинат», город Астана

Искалиеву Розу Шарапиевну – производственного лаборанта ТОО «Одақ ЛТД», Хромтауский район Актюбинской области

Муханбетжанова Аскара Алиевича – главу КХ «Айас», город Жезказган;

присвоить почетное звание «Қазақстанның аграрлық саласының еңбек сіңірген қайраткері»

Абатову Алтынбеку – директору ТОО «Көксу қант зауыты», Коксуский район области Жетісу

Габдулхакову Фанилю Рифкатовичу – главному агроному ТОО «Новосельское», Атбасарский район Акмолинской области

Малаеву Серику Татыбаевичу – руководителю ТОО «Акселеу», район имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области

Сейтқалиеву Тұрару Шамғонұлы – скотнику КХ «Мөлдір», Каратобинский район Западно-Казахстанской области.

2. Настоящий Указ вводится в действие со дня его подписания.

 

Президент Республики Казахстан
К. Токаев

 

Астана, Акорда, 12 ноября 2025 года

№ 1091

