Указ Президента Республики Казахстан

О награждении государственными наградами Республики Казахстан

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. За мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, наградить следующих граждан:

орденом «Айбын» II степени имени Бауыржана Момышулы

Мұхтарұлы Олжас (посмертно) – командир взвода войсковой

части 29011 Министерства обороны;

орденом «Айбын» III степени имени Рахимжана Кошкарбаева

Аяпберген Сержан Талғатұлы (посмертно) – командир отделения войсковой части 29011 Министерства обороны;

Бегей Дастан Нурболұлы (посмертно) – старший матрос (старший стрелок) войсковой части 29011 Министерства обороны;

Бердиханов Мейрамбек Ермуханұлы (посмертно) – командир

отделения войсковой части 29011 Министерства обороны;

Гилаж Ақжайық Болатбекұлы (посмертно) – матрос (гранатометчик) войсковой части 29011 Министерства обороны;

Гумаров Мансур Айтбайулы (посмертно) – командир отделения войсковой части 29011 Министерства обороны;

Диханбаев Олжас Тажибайұлы (посмертно) – командир отделения войсковой части 29011 Министерства обороны;

Жаңабай Әсет Саматұлы (посмертно) – специалист (наводчик) войсковой части 29011 Министерства обороны;

Кобенов Алмас Жусипулы (посмертно) – матрос (гранатометчик) войсковой части 29011 Министерства обороны;

Мадихан Азамат Болатбекұлы (посмертно) – матрос (помощник гранатометчика) войсковой части 29011 Министерства обороны;

Өмірзақ Өмірбек Өмірболатұлы (посмертно) – матрос (гранатометчик) войсковой части 29011 Министерства обороны;

Темиргалиев Женис Тлеушевич (посмертно) – матрос (помощник пулеметчика) войсковой части 29011 Министерства обороны;

Төлеген Ақылбек Қабденұлы (посмертно) – старший матрос

(старший стрелок) войсковой части 29011 Министерства обороны;

Турдыбекұлы Мирас (посмертно) – матрос (стрелок) войсковой части 29011 Министерства обороны.

2. Настоящий Указ вводится в действие со дня его подписания.

Президент Республики Казахстан

К. Токаев

Астана, Акорда, 27 сентября 2026 года

№ 1504