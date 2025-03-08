Указ Президента Республики Казахстан О награждении медалью «Ерлігі үшін» Абдраима М. С.

Закон Республики Казахстан О ратификации Соглашения в форме обмена письмами к Меморандуму о взаимопонимании между Правительством Республики Казахстан, предоставляющим ресурсы силам Организации Объединенных Наций по наблюдению за разъединением (UNDOF), и Организацией Объединенных Наций от 14 февраля 2024 года