Указ Президента Республики Казахстан О присвоении высших воинских и специальных званий, классных чинов

Указы
115

О присвоении высших воинских и специальных званий, классных чинов

ПОСТАНОВЛЯЮ:

присвоить:

воинское звание вице-адмирал:

Бурамбаеву Серику Жаксигалиевичу;

воинское звание генерал-майор:

Довганюку Анатолию Андреевичу,

Исабекову Алмасу Тынышбековичу,

Камалову Рамилю Фаткуловичу,

Манап Даурен Мухтарханұлы,

Маралову Женису Мухамедкалиевичу;

специальное звание генерал-майор национальной безопасности:

Бартеневу Денису Валерьевичу,

Ибраеву Рустаму Жияновичу,

Кусаинову Нуржану Маратовичу,

Сауранбаеву Саяту Абугалиевичу,

Токтамысову Асхату Байбатыровичу;

специальное звание генерал-майор

Службы государственной охраны Республики Казахстан:

Тореханову Роману Алмахановичу;

специальное звание генерал-майор антикоррупционной службы:

Макажанову Ернару Абсеитовичу,

Рахимову Арману Тастемировичу;

специальное звание генерал-майор службы экономических расследований:

Абдыханову Куату Аманбековичу,

Югаю Андрею Анатольевичу;

специальное звание генерал-майор полиции:

Аленову Бауржану Толегеновичу,

Алиеву Каиркену Жетписбаевичу,

Аяганову Сагиндику Кузембаевичу,

Кусаинову Саркытбаю Закировичу,

Султанбаеву Кайсару Абилековичу;

классный чин государственный советник юстиции 3 класса:

Акылбекову Даулету Ертаевичу,

Басшыбаеву Мадияру Бекеновичу,

Карипбекову Серику Акмырзиновичу,

Садырбекову Габиту Амангельдиевичу.

 

Президент Республики Казахстан

К. Токаев

 

Астана, Акорда, 5 мая 2025 года

№ 871

Популярное

Все
Человек-легенда
Бессмертный подвиг девушки-снайпера
В гостях у стражей неба
Стартовал первый в республике лесоклиматический проект
«Сырые» кадры аграрной отрасли не нужны
Посадили деревья в честь ветеранов
Страховая медицина: вопросы без ответов
Героям-казахстанцам посвящается
На учебу – в Малайзию
«Ұлы дала жорығы»: 80-летию Великой Победы посвящается
Освоен выпуск футеровки для ГОКов
«Келінжан» в новом сезоне
Реформы – ответ на запросы общества
Он защищал блокадный Ленинград
Профессионал, с которым повезло работать
Пехотинцы из Казахстана обороняли Сталинград
9 Мая
Указ Президента Республики Казахстан О присвоении высших воинских и специальных званий, классных чинов
Спектр важнейших услуг
Личная и национальная память
Полководец. Писатель. Патриот
Мажилис принял новый Налоговый кодекс
Прокуроры на фронте и в тылу – на страже закона и порядка
Нацгвардия МВД РК отметила 80-летие Победы масштабной патриотической акцией
Будет ли в столице новый сквер?
Фестиваль тюльпанов провели в ЗКО
Социальный автокараван проехал по селам
Гвардейцы обеспечивают порядок в зоне подтопления в СКО
В Астане готовятся к военному параду
Победившая в международном конкурсе солистка ансамбля «Гүлдер» поедет на обучение в США
Президент наградил ветерана дипломатической службы
В Казахстане повысят налог на прибыль для банков
Бизнес Сингапура инвестирует крупные и эксклюзивные проекты
Они сражались за Родину
Первый в Центральной Азии центр креативных технологий откроется в Астане
Международная автовыставка начала свою работу в столице
Супруги Куангали и на работу, и домой спешат с радостью
К исследованию озера Балхаш подключится Франция
Свыше 10 миллиардов тенге направят на развитие животноводства в СКО
Мангистау делает ставку на автотуризм
Самый отдаленный район Жамбылской области получит новый импульс развития
Улицы в честь ветеранов Великой Отечественной войны планируют назвать в Шымкенте
Акимат Алматинской области ответил на жалобу автомобилистов
Инновационный завод в Мангистауской области: от науки к практике
В Талдыкоргане 15 человек уже год ждут купленные «по предзаказу» телефоны
Нацгвардия отдала дань памяти военнослужащим Казбата
Ответственность за «овербукинг» вводят в Казахстане
Личный состав Нацгвардии перешел на летнюю форму одежды
Пятитомник «Каныш» – академическое собрание трудов первого президента Академии наук Казахстана
Бойцы Нацгвардии задержали около 5 000 правонарушителей
В Казахстане стартовало профилактическое мероприятие «Безопасная дорога»
В каких районах Астаны появятся новые школы
Аким области Абай проконтролировал ситуацию в селе Красный Яр
В лицее Шымкента хотели закупить 45 тысяч пачек бумаги на 90 млн тенге
Джей Ло едет в Астану
Ставить и достигать цели
Начато возведение крупного металлургического завода
Около 2 тысяч казахстанцев получили спецвыплату за вредные условия труда
Акмолинец выехал на встречную полосу прямо перед полицейскими
Почему огородик в Шымкенте стал дороже сайрамского гектара?

Читайте также

Указ Главы государства о награждении
Указы Главы государства о назначении
Указ Главы государства об освобождении от должности
Указ Главы государства о назначении

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]