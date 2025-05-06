Указ Президента Республики Казахстан О присвоении высших воинских и специальных званий, классных чинов Указы 6 мая 2025 г. 2:53 115 О присвоении высших воинских и специальных званий, классных чинов ПОСТАНОВЛЯЮ: присвоить: воинское звание вице-адмирал: Бурамбаеву Серику Жаксигалиевичу; воинское звание генерал-майор: Довганюку Анатолию Андреевичу, Исабекову Алмасу Тынышбековичу, Камалову Рамилю Фаткуловичу, Манап Даурен Мухтарханұлы, Маралову Женису Мухамедкалиевичу; специальное звание генерал-майор национальной безопасности: Бартеневу Денису Валерьевичу, Ибраеву Рустаму Жияновичу, Кусаинову Нуржану Маратовичу, Сауранбаеву Саяту Абугалиевичу, Токтамысову Асхату Байбатыровичу; специальное звание генерал-майор Службы государственной охраны Республики Казахстан: Тореханову Роману Алмахановичу; специальное звание генерал-майор антикоррупционной службы: Макажанову Ернару Абсеитовичу, Рахимову Арману Тастемировичу; специальное звание генерал-майор службы экономических расследований: Абдыханову Куату Аманбековичу, Югаю Андрею Анатольевичу; специальное звание генерал-майор полиции: Аленову Бауржану Толегеновичу, Алиеву Каиркену Жетписбаевичу, Аяганову Сагиндику Кузембаевичу, Кусаинову Саркытбаю Закировичу, Султанбаеву Кайсару Абилековичу; классный чин государственный советник юстиции 3 класса: Акылбекову Даулету Ертаевичу, Басшыбаеву Мадияру Бекеновичу, Карипбекову Серику Акмырзиновичу, Садырбекову Габиту Амангельдиевичу. Президент Республики Казахстан К. Токаев Астана, Акорда, 5 мая 2025 года № 871