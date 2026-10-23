Указ Президента Республики Казахстан О присвоении звания

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. За выдающиеся заслуги в производственной деятельности присвоить высшую степень отличия – звание «Қазақстанның Еңбек Ері» с вручением знака особого отличия – Золотой звез­ды и ордена «Отан» Доспанову Абдрашиту Койшибековичу – плавильщику Жезказганского медеплавильного завода ТОО «Kazakhmys Smelting».

2. Настоящий Указ вводится в действие со дня его подписания.

Президент Республики Казахстан

К. Токаев

Астана, Акорда, 22 октября 2026 года

№ 1536