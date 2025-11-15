ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. За выдающиеся достижения в развитии агропромышленного комплекса страны присвоить высшую степень отличия – звание «Қазақстанның Еңбек Ері» Тулеуову Амангосу Сансызбаевичу – директору товарищества с ограниченной ответственностью «Степное» (Актюбинская область).

2. Настоящий Указ вводится в действие со дня его подписания.

Президент Республики Казахстан

К. Токаев

Астана, Акорда, 13 ноября 2025 года

№ 1092