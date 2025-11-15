Указ Президента Республики Казахстан О присвоении звания Указы 15 ноября 2025 г. 3:28 66 О присвоении звания «Қазақстанның Еңбек Ері» Тулеуову А. С. ПОСТАНОВЛЯЮ: 1. За выдающиеся достижения в развитии агропромышленного комплекса страны присвоить высшую степень отличия – звание «Қазақстанның Еңбек Ері» Тулеуову Амангосу Сансызбаевичу – директору товарищества с ограниченной ответственностью «Степное» (Актюбинская область). 2. Настоящий Указ вводится в действие со дня его подписания. Президент Республики Казахстан К. Токаев Астана, Акорда, 13 ноября 2025 года № 1092