Указ Президента Республики Казахстан Указы 28 ноября 2022 г. 0:14 О Концепции развития сельских территорий Республики Казахстан на 2023–2027 годы В целях развития институционального обеспечения и повышения эффективности подходов к развитию сельских территорий, а также улучшения качества жизни и создания комфортной среды проживания в сельской местности ПОСТАНОВЛЯЮ: 1. Правительству Республики Казахстан: 1) до 31 марта 2023 года обеспечить принятие Концепции развития сельских территорий Республики Казахстан на 2023–2027 годы; 2) принять иные меры, вытекающие из настоящего Указа. 2. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Администрацию Президента Республики Казахстан. 3. Настоящий Указ вводится в действие со дня его подписания. Президент Республики Казахстан К. ТОКАЕВ Астана, Акорда, 26 ноября 2022 года № 1