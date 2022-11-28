Указ Президента Республики Казахстан

В целях развития институционального обеспечения и повышения эффективности подходов к развитию сельских территорий, а также улучшения качества жизни и создания комфортной среды проживания в сельской местности ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Правительству Республики Казахстан:

1) до 31 марта 2023 года обеспечить принятие Концепции развития сельских территорий Республики Казахстан на 2023–2027 годы;

2) принять иные меры, вытекающие из настоящего Указа.

2. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Администрацию Президента Респуб­лики Казахстан.

3. Настоящий Указ вводится в действие со дня его подписания.

Президент Республики Казахстан

К. ТОКАЕВ

Астана, Акорда, 26 ноября 2022 года

№ 1